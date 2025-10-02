Campaña de vacunación contra la gripe en Baleares: empieza el 6 de octubre en colegios y residencias de ancianos

La conselleria de Salud de Baleares presenta la campaña de vacunación contra la gripe 2024-2025, que arranca el 6 de octubre en colegios, residencias de ancianos y atención domiciliaria y se extiende a la población general a partir del 13 de octubre en todos los centros de salud. La campaña finaliza el 31 de marzo, aunque los expertos recomiendan vacunarse antes de diciembre para garantizar la protección durante los meses de mayor circulación del virus.

La consellera de Salud, Manuela García, subraya que la gripe no es una patología banal: cada año causa miles de muertes, colapsa los servicios de urgencias y pone en riesgo a los colectivos más frágiles. Solo en la temporada 2023/2024 se registran a nivel nacional 1,2 millones de casos, 38.400 hospitalizaciones, 2.130 ingresos en UCI y 2.660 fallecimientos.

Los niños menores de 5 años presentan la mayor incidencia, mientras que los mayores de 70 años y los menores de cinco son los que más ingresos hospitalarios concentran.

276.800 dosis y cinco tipos de vacunas

La campaña en Baleares cuenta con una inversión de 2 millones de euros y un total de 276.800 dosis. Se incluyen cinco tipos de vacunas dirigidas a diferentes grupos de población, entre ellas la vacuna de alta carga para personas mayores en residencias (4.800 dosis) y la destinada a embarazadas, que es la única forma de proteger al recién nacido durante los primeros seis meses de vida.

“El calendario vacunal de Baleares es el más completo de España”, afirma García. “Ponemos todos los elementos para que los virus que circulan estén cubiertos”.

El año pasado, Baleares puso en marcha un plan piloto de vacunación escolar que logró vacunar al 43 % de los niños, muy por encima del curso anterior. La Conselleria busca consolidar la tendencia de aumento de cobertura en grupos de riesgo, que ya alcanza el 31 %, frente al 20 % de hace dos años.

Contra los bulos

La conselleria advierte sobre la desinformación que circula en redes sociales y medios. “La vacunación es muy segura, los efectos secundarios son mínimos y la protección es muy alta. Tenemos que combatir la pseudociencia y los bulos”, insiste la directora general.

Para ello, este año se incluyen tres piezas audiovisuales con recomendaciones de médicos, enfermeras y farmacéuticos de reconocido prestigio. “La vacuna, los antibióticos y la salubridad han revolucionado la sanidad. Gracias a la vacunación hemos eliminado enfermedades como la viruela”, recuerda García.

Una campaña clave para la salud pública

Con una inversión total de 150.000 euros en comunicación, Baleares refuerza la importancia de vacunarse contra la gripe. “Es una enfermedad muy frecuente y contagiosa, con un riesgo de complicaciones graves nada despreciable. La vacunación nos protege y salva vidas”, concluye.