Benedetta Tagliabue (EMBT) ofrece una conferencia en Ibiza sobre arquitectura y bienestar

En el marco de la Setmana de l’Arquitectura d’Eivissa i Formentera 2025, la arquitecta Benedetta Tagliabue, cofundadora de EMBT Architects y directora de la Fundació Enric Miralles, impartirá la conferencia ‘Architecture of Care (Arquitectura del cuidado)’ en la Sede de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del COAIB (Can Llaneres, C/ Pere Tur 3, Dalt Vila) y también online a través del canal de YouTube de la Demarcació.

El encuentro explorará cómo la arquitectura puede nutrir el bienestar y convertir los espacios en refugios de confort, sanación y pertenencia, más allá del ámbito sanitario, proponiendo ciudades del cuidado basadas en la renaturalización, la reutilización y el diseño centrado en las personas. Entre las referencias se incluirá el Kalida Sant Pau Centre (Barcelona).

La carrera

Tagliabue ha liderado proyectos como el Parlamento de Escocia (2004), el Mercado de Santa Caterina (2005) o el Pabellón de España en la Expo de Shanghái (2010). Entre sus obras recientes destacan la Iglesia y Complejo Parroquial de San Giacomo Apóstolo (Ferrara, 2021), la estación Centro Direzionale (Nápoles, 2024) y la estación Clichy-Montfermeil (París, 2024). Es profesora visitante Louis Kahn en Yale, ha enseñado en Harvard y Columbia, y en 2024 recibió la Orden de Isabel la Católica.

La conferencia puede seguirse este viernes, 3 de octubre, a las 19:30 horas en la sede del Colegio de Arquitectos en Ibiza, Can Llaneres (C/ Pere Tur 3, Dalt Vila) o en el canal de YouTube de la Demarcación.