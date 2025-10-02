Inundaciones en Ibiza
Atascazo en la entrada de Ibiza por Ignasi Wallis
Desde el Ayuntamiento indican que puede haber cortes puntuales de calles por limpieza
Entrar en la ciudad de Ibiza es, casi, misión imposible, según alertan decenas de conductores. Desde primera hora de la mañana el tráfico para entrar a Ibiza, donde se ha retomado la actividad educativa y donde los comerciantes intentan recuperar la normalidad, es lento y complicado, ya que se van encontrando zonas cerradas, además de los problemas que tienen para estacionar.
"Está imposible entrar a la ciudad por Ignasi Wallis, hay un enorme atasco", comenta uno de los conductores que circula entre la rotonda de sa Blanca Dona y Vila.
Desde el Ayuntamiento de Ibiza aseguran que Ignasi Wallis no está cerrada y explican que no hay ninguna entrada cerrada como tal, sino que se van cerrando calles cuando hay algún camión de limpieza o se están haciendo trabajos. Además, informan de que el servicio de zona azul en el barrio de Es Pratet y en la calle Madrid ha quedado suspendido también este jueves hasta que pueda restablecerse la circulación en vías como la avenida de Santa Eulària.
