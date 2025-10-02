Aforo completo para la tercera cena solidaria de CBbC Cala Bassa a beneficio de Fundación Conciencia de Ibiza

Por tercer año consecutivo, CBbC Cala Bassa ha colgado el cartel de aforo completo para su cena solidaria a favor de Fundación Conciencia, que se celebra este viernes, 3 de octubre. La recaudación de la velada —incluida la rifa benéfica con obsequios donados por empresas de la isla— se destinará íntegramente a esta organización ibicenca dedicada a brindar apoyo y oportunidades a niños en situación de vulnerabilidad.

La cita, convertida ya en un imprescindible del calendario solidario, contará con un menú especial y con la venta de boletos de rifa durante la noche. Para quienes no puedan asistir, la organización ha habilitado una fila 0 para donativos mediante transferencia bancaria: ES34 0081 0622 0300 0205 9407.

"Apoyo a muchas familias"

“Nos sentimos profundamente agradecidos de que CBbC Cala Bassa organice un año más este evento tan bonito, pensando en Fundación Conciencia, ya que su ayuda es muy importante para continuar prestando servicios de apoyo esenciales a muchas familias”, ha señalado Marisina Marí, presidenta de la entidad. Por su parte, Alba Pau, miembro de la fundación, ha deseado que los asistentes “disfruten de una noche diferente, solidaria y divertida que cada año nos brinda momentos entrañables e inolvidables”.

Con esta iniciativa, CBbC Cala Bassa renueva su compromiso con Fundación Conciencia y reconoce la labor del equipo encabezado por Marisina Marí y Alba Pau. La Fundación Conciencia trabaja en Ibiza y Formentera contra el maltrato, la explotación, las agresiones y los abusos sexuales a menores, colaborando con familias, profesionales socio-sanitarios y jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad y otras entidades del tercer sector. Además, impulsa mejoras en el sistema de protección de menores mediante propuestas legislativas, actualización de protocolos, coordinación parental y programas formativos para familias.

Cómo colaborar: Donaciones a la fila 0: ES34 0081 0622 0300 0205 9407 (la recaudación total se destina a Fundación Conciencia).