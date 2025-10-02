Hasta 300 litros por metro cuadrado en el sur de la isla

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital insular solicitará al Estado la declaración de zona catastrófica por los daños materiales ocasionados por la tormenta ‘ex Gabrielle’. Así lo comunicó durante el recorrido que hizo ayer por la mañana por la ciudad junto con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y los coordinadores de emergencias, para conocer el estado de diferentes puntos tras las inundaciones, ver el trabajo que se está haciendo y atender a los vecinos y comerciantes afectados. Una petición que Prohens no dudó en apoyar.

«Tenemos la obligación de solicitar hoy mismo la declaración de zona catastrófica por el daño que ha sufrido nuestra ciudad. En este tiempo hemos hecho mucha inversión pública y mucho trabajo para mejorar la ciudad y parte de este trabajo ha quedado totalmente destrozado. No nos quejamos, sabemos que tenemos la colaboración estrecha del Govern y del Consell, pero necesitamos tiempo y recursos económicos para revertir los barrios y recintos históricos de nuestra ciudad a su estado original. Es imprescindible», aseguró Triguero.

«Comprensión y apoyo»

Por otra parte, el alcalde volvió a agradecer a los vecinos y comerciantes «su comprensión, colaboración y apoyo en estas horas críticas». «Desde primera hora de esta mañana estaba en marcha la operación pala y fregona y los vecinos se han volcado con los comercios y con las instituciones para ayudar en todo lo que han podido», dijo Triguero.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró que el Govern ayudará en esta declaración para que pueda ir al Consell de Govern y que la tramitación a través del Consell de Govern servirá para encauzar la petición al Gobierno central. Prohens agradeció «la labor inmensa y la coordinación de la Policía Local, los efectivos del Consell de Ibiza, los que llegaron el martes de Mallorca y por supuesto a la Unidad Militar de Emergencias por su pronta respuesta».

«Hoy prácticamente todo el Govern está aquí. Todos los esfuerzos del Govern están sobre Ibiza, en el terreno. Después de este trabajo de estar sobre el terreno, sabremos la foto más exacta de cuáles son las ayudas que se tengan que habilitar por parte del Govern, en coordinación con el Consell y los ayuntamientos», expresó Prohens, que desembarcó en la isla con seis de sus consellers.

«No ha habido víctimas, daños personales, sólo tres heridos leves, y ante una catástrofe es lo más importante, y es lo que hay que agradecer a los profesionales que desde primera hora estuvieron a pie de calle», concluyó.

Por su parte, el director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, hizo a última hora de la tarde de ayer un balance «muy positivo» de la respuesta ante las lluvias e inundaciones en Ibiza y subrayó que los trabajos van «a buen ritmo» gracias a un operativo en el que participan más de 450 efectivos con más de 70 vehículos.

La red de carreteras

En relación con las carreteras, informó de que la red viaria primaria del Consell de Ibiza está completamente abierta y que se continuaba trabajando en la carretera del aeropuerto para eliminar el agua en la zona de la rotonda del Hipódromo. «El estado de las carreteras ha sido complicado y es complicado porque todavía hay distorsiones en elementos puntuales, pero hemos conseguido la apertura de todas», destacó Gárriz.

Por otro lado, indicó que se está trabajando intensamente en la avenida de Santa Eulària de Vila, puesto que es una zona con muchos bajos y viviendas que han sufrido inundaciones, y se prevé que hoy «se puedan dar buenas noticias».

Entre otras cuestiones, también apuntó que la instalación de hidrocarburos sufrió una «afectación importante» y que, por ello, se trabaja con la empresa para rehabilitar y recuperar los servicios y, agregó, «parece ser» que «ya no habría problemas» este jueves. En todo caso, se está planteando también con la compañía un plan de contingencia alternativo por si fuera necesario traer combustible de manera extraordinaria desde fuera de la isla.

Desde Emergencias se trabajó también con Endesa y con Red Eléctrica para garantizar el retorno del suministro, cuyo corte afectó inicialmente a entre 2.000 y 3.000 clientes. Ayer se extrajo agua de los transformadores afectados y actualmente la instalación del suministro «está garantizada», aseguró Gárriz.

Lluvias «históricas y extraordinarias»

Hasta 300 litros por metro cuadrado en el sur de la isla

Las lluvias de este martes en Ibiza fueron «históricas y extraordinarias», según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con un máximo registrado en sus estaciones de 252 l/m² acumulados durante toda la jornada en la capital de la isla y un récord de 174 l/m² en el aeropuerto, con datos desde 1952. El portavoz del centro territorial de Balears de la Aemet, Miquel Gili, ha explicado que hay «muchos más datos» registrados a lo largo de la jornada por parte de colaboradores en distintos puntos de las Pitiusas que son «todavía más elevados», con pluviómetros «próximos a los 300» en el sur de Ibiza.

Las cifras de las estaciones de la Aemet destacan porque son series históricas muy prolongadas, sobre todo la del aeropuerto, con datos ininterrumpidos a lo largo de 73 años. Otros datos significativos de la jornada medidos por la Aemet son los 115 l/m² registrados en Formentera, 69 l/m² en Sant Joan de Labritja y 59 l/m² en Sant Antoni. «Son valores extraordinarios, de récord en la mayoría de las estaciones», destaca el portavoz.

Gili llama la atención además sobre el hecho de que las intensas precipitaciones de este martes fueron «lluvias muy continuadas, que no llevaron asociados rayos ni rachas especialmente fuertes de viento ni tampoco granizo importante». Fueron lo que los meteorólogos denominan «tormentas muy eficientes que, no siendo demasiado potentes, dan mucha cantidad de precipitación, sobre todo por la duración que tienen sobre el mismo lugar». «Hasta este martes, en Ibiza y Formentera había un déficit de más de un 25 % de lluvia anual y con la lluvia de un solo día no solo han dejado de tener déficit», sino que se encuentran en situación de superávit. «Ha llovido en un solo día prácticamente la tercera parte de lo que llueve normalmente en todo el año», ha remarcado.