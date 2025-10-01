Vuelo Madrid-Ibiza: más de diez horas de viaje con noche en Palma

Las señales eran adversas desde el principio. El vuelo de Ryanair Madrid-Ibiza FR2084 del lunes ya se anunció en las pantallas con una hora de retraso, lo que significaba llegar a la una de la mañana en lugar de a la medianoche. Una contrariedad que suscitó las quejas de muchos pasajeros. Pero eso sólo fue el principio de una noche interminable en la que un vuelo que suele durar 50 minutos se convirtió en una peregrinación de más de diez horas con escala, larga como la noche, en el aeropuerto de Palma, para las más de 100 personas que llenaban la aeronave.

Los viajeros esperan a embarcar en Palma rumbo a Eivissa, a las ocho de la mañana. | C.M.

El avión tardó más de lo acostumbrado en despegar y rodó durante más de 20 minutos por la pista, ante el mosqueo de algunos, que ya sabían que en las Pitiusas se había declarado la alerta naranja por lluvias fuertes y tormentas y se preguntaban si era prudente partir y qué se encontrarían allí.

El vuelo transcurrió tranquilo hasta que, a la llegada a Ibiza, el avión se topó con una fuerte tormenta con aparato eléctrico y turbulencias. El comandante trató de descender en varias ocasiones, entre relámpagos y sacudidas bruscas, hasta que desistió y comunicó lacónicamente y a un volumen inusualmente bajo a los pasajeros que se dirigía al aeropuerto de Palma, donde tomaría tierra en 15 minutos. No se escucharon quejas, al menos en voz alta, quizás porque la mayoría ya lo único que quería era tocar tierra, la que fuera, ante un panorama tan inestable y el vuelo siguió su camino hacia la terminal palmesana, donde aterrizó sin más percances. Había despegado a las 23.55 horas (los pasajeros llevaban dentro más de media hora) y llegó a Palma a la 1.40 horas. Los viajeros estuvieron otro rato largo en el avión esperando algún tipo de explicación, pero finalmente otro escueto mensaje, casi susurrado, en inglés, informó de que el mal tiempo impedía aterrizar en Ibiza, por lo que la aeronave saldría a las 8 horas de la mañana. Muchos de los pasajeros ni siquiera entendieron el aviso. A las 2.30 horas de la mañana, eran trasladados hasta la terminal, donde recibieron un mensaje por correo o por la aplicación que les indicaba que se tenían que buscar ellos el alojamiento por razones de «disponibilidad». La tripulación se escabulló con rapidez para evitar enfrentarse a las quejas y la exigencia de explicaciones de los afectados, que criticaron también que no se hiciera cargo de buscarles una alternativa para pasar la noche, especialmente a los menores y a las personas de avanzada edad.

Una joven madre noruega viajaba sola con sus dos hijos, uno de tres años y un bebé de seis meses, y ningún empleado de la aerolínea se interesó por si necesitaba ayuda. Ella buscó un hotel cerca de la terminal en el que pudieron descansar poco más de dos horas, pues llegaron a las 4 horas y a las 6.30 ya estaban de vuelta en el aeropuerto. También había una pareja con un niño pequeño que pasó la noche en el aeropuerto.

Algunos viajeros compraron billetes en el primer vuelo, a las 7 horas de la mañana, pero en seguida se agotaron. No obstante, la mayoría optó por esperar en la terminal a que saliera el que había programado Ryanair.

Uno de los pasajeros, Pablo, argentino, acumulaba tres agotadores días de trayecto: había tardado más en llegar de Madrid a Ibiza que en los dos vuelos anteriores, de Buenos Aires a Nueva York y de esta ciudad a Madrid. «Once horas de Buenos Aires a Nueva York; ocho, de Nueva York a Madrid y casi doce horas de Madrid a Ibiza», relató estupefacto. Los pasajeros se mostraron indignados por la falta de explicaciones por parte de la tripulación y la compañía, que dejó tiradas a más de 100 personas toda la noche en un aeropuerto vacío y con casi todo cerrado. Algunos viajeros expresaron su indignación porque iban a llegar tarde a sus trabajos. También denunciaron que la compañía no había activado los vales para canjear por dos bebidas, por lo que las tuvieron que pagar, así como la comida.

Finalmente, el vuelo llegó a su destino el martes a las 9 horas de la mañana (nueve horas después de lo previsto), lo que algunos pasajeros celebraron con un aplauso, aunque breve: lo que les permitió el cansancio y el cabreo.