Inundaciones en Ibiza

Los vídeos más espectaculares de las inundaciones en Ibiza

El diluvio anega la ciudad de Ibiza, provoca el caos en la autovía del aeropuerto y en los cinturones del ronda, e inunda numerosos negocios y garajes

Espectaculares imágenes de la tormenta en Ibiza

Sergio G. Cañizares

Redacción Digital

Ibiza
Parte de un edificio se derrumba por las lluvias

D.I.

Las fuertes lluvias inundan una famosa tienda de moda Adlib en el puerto de Ibiza

P.B.

Rescate de un vehículo

D.I.

Impactantes imágenes del puerto de Ibiza inundado: así bajaban los pasajeros de los barcos

Lucía Feijoo Viera

Un coche queda atrapado bajo un puente

D.I.

LLuvias en la zona de la Estación Marítima

D.I.

Can Escandell totalmente cubierto por el agua

D.I.

Un ferry zarpa desde el Puerto totalmente inundado

D.I.

Caos circulatorio en Sant Jordi

Vicent Marí

Vídeo: Los institutos de Ibiza, inundados por la tormenta

DI

Agentes de la Guardia Civil ayudan a dos mujeres a ponerse a salvo de la tormenta

D.I.

Las fuertes lluvias han provocado importantes goteras en el Aeropuerto de Ibiza

D.I.

Vídeo: La lluvia en las habitaciones de los pacientes de la residencia de Can Raspalls

DI

LLuvias torrenciales esta mañana en Ibiza

Sergio G. Cañizares

La tormenta en Ibiza provoca 20 salidas de los bomberos por inundaciones

Sergio G. Cañizares

