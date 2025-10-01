Los taxis pirata hacen su agosto en una Ibiza sin apenas taxis por la lluvia

Turistas desesperados por llegar al aeropuerto y ni un taxi a la vista. Recién aterrizados teniendo que llegar a sus alojamientos y sin apenas taxis en el aeropuerto. Una situación ideal para los taxistas pirata. Su sueño húmedo hecho realidad gracias a la lluvia. Los taxistas pirata hicieron este martes su agosto en la isla de Ibiza, en la que apenas circulaban taxis legales y donde la mayoría de las paradas estaban vacías de coches y con largas colas de clientes esperando bajo la intensa lluvia.

En el aeropuerto de Ibiza se vivieron escenas casi surrealistas. Un ciudadano grabó a un hombre que ofrecía sin ningún pudor a quienes esteban esperando transporte llevarles en una furgoneta a Sant Antoni. A 25 euros por persona, según explicaba a voz en grito, sin ningún miedo a que le descubrieran. En el minibús en el que pretendía llevar a los turistas hasta la localidad cabían unas 16 personas. Haciendo cuentas eso suponen 400 euros por trayecto. "Esto es un minibús grande", explicaba el hombre.

JF

Una de las personas que estaba esperando bajo la lluvia le pide si puede ir a Platja d'en Bossa, a lo que el hombre se niega, rotundo: "No, no, yo voy a Sant Antoni". Su oferta es aeropuerto-Sant Antoni. "Aprovechando la situación", describe el hombre que grabío el vídeo, que califica de "vergonzoso" el hecho.

Turistas haciendo autostop

Los turistas estaban desesperados. Precisamente en Platja d'en Bossa varios de ellos, cargados con sus maletas en mitad del aguacero y cruzando por calles anegadas, trataban de parar a los conductores particulares que circulaban por la zona para intentar que les llevaran al aeropuerto, ya que perdían sus vuelos. "No hay ningún taxi en la parada que hay frente al hotel", reconocían estos vecinos de la zona al cruzarse con varios de los turistas.

Algunos residentes que llegaban a la isla en pleno temporal y sin nadie que les pudiera recoger, a la vista de la larguísima cola de gente esperando un taxi en el aeropuerto optaban por resignarse: "Está todo colapsado, están llegando taxis con cuentagotas. Igual volvemos a casa andando porque esto tiene pinta de que va para largo".

Otra de las afectadas, en plena desesperación ante la imposibilidad de llegar a su hotel, reflexionaba sobre los motivos por los que apenas llegaban taxis a la parada: "Con todo saturado no deben poder circular y, el que haya podido, seguro que se ha quedado en casa. Con esta situación hay más peligro de accidentes, lo que implica quedarse sin trabajo si el coche se daña. Además, entramos todos con agua y barro en los vehículos, seguro que eso tampoco les hace mucha gracia".