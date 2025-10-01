Tormenta catastrófica en Ibiza: “Ninguna infraestructura hidráulica está preparada para lo que pasó”

“Ninguna infraestructura hidráulica está preparada para lo que pasó el martes en Ibiza”, recalca Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Vila. Responde de esa manera tajante cuando se le pregunta por qué el tanque de tormentas del puerto no resistió el envite de la tromba caída, en tres tandas, desde la una de la madrugada hasta las siete de la tarde: “Se necesitarían cinco tanques de tormenta como el que hay en el puerto, quizás más, para absorber todo ese volumen”.

Las imágenes de la desaladora de Ibiza el día después de las inundaciones / J.A Riera

“Es que es un tanque de tormentas, no es un tanque de inundaciones”, apuntaba al respecto Emeterio Moles, gerente de Abaqua, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en la desaladora de Ibiza, donde el conseller de Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, hizo un balance del estado de los recursos hídricos de la isla tras el paso devastador de la tormenta ‘Ex Gabrielle’: “Con los caudales caídos, no habría bombas suficientes que, juntándolas todas en todos nuestros bombeos y en nuestras depuradoras, hubiesen podido sacar esa agua”, afirma. El sistema eléctrico “y todas las bombas”, incluidas las del tanque y las del bombeo de agua residual, “quedaron colapsados” por la riada. Los ahogó.

Es más, Grivé añade, por su parte, que “la sección de las canalizaciones [el diámetro de las tuberías de pluviales] no era suficiente para toda el agua que caía”. Ni mucho menos: “La cantidad de agua precipitada fue tal que hubiéramos necesitado una sección diez veces superior para poder absorberla. No ha sido una lluvia normal”.

Las desaladoras funcionan correctamente

Lafuente explicó que todas las desaladoras “ya están funcionando correctamente y dando servicio”. Tuvieron, eso sí, durante la tormenta “algunas incidencias provocadas por problemas de suministro eléctrico, pero ya funcionan correctamente”. La planta de Vila quedó detenida durante la mañana del martes “por la inundación del transformador que alimenta los pozos”, pero “pudo retomar su actividad a mediodía”.

El agua sin depurar, al mar

En cuanto a las depuradoras, también padecieron algunas incidencias: “Se han ido resolviendo las menores que se han producido y tenemos solamente una situación más complicada en el bombeo del puerto. Ahí es donde está el problema que más incide en toda la infraestructura que depende de la conselleria del Mar y del Ciclo del agua”. Con ayuda de la UME, ya se ha vaciado la estación de bombeo, cuyo sistema de alimentación eléctrica permaneció sumergido todo el martes al estar soterrado. Mientras se seca su cuadro eléctrico, se ha instalado un grupo electrógeno fuera para esa bomba siga funcionando.

Mientras la estación de bombeo del puerto no funcionó, esa agua no fue a la depuradora, sino que fue directa al mar. De los tres sistemas de bombeo de la ciudad, el de la zona de Talamanca funcionaba ayer con normalidad, mientras que el del colector cero, que recibe todas las aguas de las partes altas, de Cas Serres e incluso de Sant Rafel, funcionaba “en modo manual debido a que los mecanismos de automatismo se inundaron”.

Respecto a la depuradora antigua de Ibiza, “en lugar de un vertido, lo que sufrió el martes fue un invertido, porque entró agua al desbordarse el propio torrente”, según informó Moles: “La instalación ahora está funcionando con un grupo de electrógeno”. Esa antigua EDAR bombea el agua residual hacia la depuradora de Sa Coma: “Eso también lo tenemos drenado, pero hay algunas cosas que se tienen que secar, irremediablemente, porque la electricidad y el agua se llevan muy mal”.

En la flamante depuradora de Sa Coma no se produjo ningún problema: “En general, lo que son depuradoras de tamaño grande, como la de Sant Antoni, la de Santa Eulària, la de Can Bossa y la propia de Sa Coma, no tuvieron incidencias relevantes. Santa Eulària tuvo una que quedó solucionada. Se produjo en un bombeo situado justo antes de llegar a ella, al que llamamos bombeo de Colector Norte, que trae el agua de la zona de es Canar y de Sant Carles. El problema estaba solucionado a las cuatro de la tarde”.

Torrentes, en estado “aceptable”

Respecto a los torrentes, “están, dentro de lo que cabe, aceptables”. “En algunos sitios -indicó Lafuente- se ha tenido la suerte de que se había hecho labor de mantenimiento previa porque tenían incidencia importante cerca de la zona urbana”. En general, el conseller considera que “las infraestructuras han respondido” y que “el abastecimiento de agua y el saneamiento de la población están en marcha”.

Jordi Grivé agradeció la ayuda de la UME, que en la mañana de este miércoles vaciaba de agua aparcamientos y garajes, tanto en es Pratet como en la avenida 8 d’Agost. En algunos de ellos, el nivel llegaba a los volantes de los automóviles.

Recolocación de contenedores

El concejal señaló que, entre todas las tareas que hay que realizar en la zona cero de la inundación, una muy importante es “recolocar los contenedores de basura”, pues muchos flotaron y fueron desplazados como peleles por la avenida. Por ejemplo, una excavadora se dedicó la mañana de este miércoles recoger, a modo de grúa, los contenedores esparcidos por la plaza Bob Marley y a trasladarlos hasta donde estaban antes de la tormenta: “Eso parece una tontería, pero no lo es”.

“Poco a poco hay que entrar en el barro, porque si no nos atascará las pluviales"

Una excavadora recoge un contenedor desplazado por el agua en la plaza de Bob Marley. / J.M.L.R.

Cuidado con el barro

Y luego está el lodo, omnipresente en es Pratet: “Poco a poco hay que entrar en el barro, porque si no nos atascará las pluviales. Con el barro estamos teniendo cuidado. Antes de baldear estamos intentando retirar la máxima cantidad posible, ya sea con palas o con retros, para que vaya la menor cantidad posible al alcantarillado o a las pluviales. Donde quede solidificado, va a requerir agua y paciencia”. Ese fue un de los peores problemas que padeció Valencia tras la riada de hace 11 meses.