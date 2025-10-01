Reabren todos los colegios cerrados en Ibiza salvo Can Misses

Con el susto aún en el cuerpo por las las lluvias torrenciales de este martes en Ibiza, las consecuencias de la catástrofe meteorológica siguen siendo muy visibles. Este es el motivo por el que este miércoles todos los centros educativos del municipio de Ibiza, los colegios Sant Jordi y Santíssima Trinitat, la escoleta de Can Nebot, y el instituto Marc Ferrer de Formentera han permanecido aún cerrados.

En este contexto, el conseller balear de Educación y Universidades, Antoni Vera Alemany, acompañado del director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, ha realizado una “ronda por varios de los colegios de la isla más afectados por las inundaciones para valorar su situación”, según indicó.

Además, tras su visita al colegio Can Misses de Vila, Vera ha asegurado que “en principio, este centro seguirá cerrado hasta el lunes”. Y ha añadido: “No vemos todavía apropiada la reapertura de este colegio para este jueves, ya que presenta bastantes daños provocados por el agua y no podemos garantizar la seguridad —que es lo primordial— de los niños, niñas y profesores en caso de que acudiesen mañana aquí”.

La reapertura del colegio de Can Misses tendrá lugar, si se cumple el plazo fijado por el Govern, el próximo 6 de octubre. Mientras tanto, “habrá operarios que entrarán al centro para analizar su estado, revisar la instalación eléctrica y examinar los tejados que se han derrumbado”.

“Más filtraciones de agua en el colegio Can Misses”

El colegio Can Misses no fue la primera parada del día de Vera y Álvarez. Según explicó el político mallorquín, “los colegios Sant Jordi y Poeta Villangómez [visitados antes de acudir a Can Misses] a priori volverán a abrir sus puertas este jueves”, aunque precisó que “a lo largo del día se informará a los familiares de los alumnos y a los profesores sobre la situación”.

A la reapertura prevista para este jueves de los colegios Sant Jordi y Poeta Villangómez, hay que sumar, en la misma fecha, la del colegio Santíssima Trinitat de Sant Antoni, el instituto Marc Ferrer de Formentera y el resto de centros educativos de Ibiza y Formentera que este miércoles permanecieron cerrados.

Una docente del CEIP Can Misses muestra a Antoni Vera una zona afectada por filtraciones de agua. / Toni Escobar

En cuanto al análisis de daños materiales, Vera subrayó que “los más destacables, al margen del agua que ha entrado, son las filtraciones en el techo”. Y añadió: “En el Poeta Villangómez hay filtraciones, pero en Can Misses hay muchas más”.

“La instalación eléctrica ha quedado totalmente mojada”

Más allá de las filtraciones de agua, el conseller mencionó otros desperfectos en las infraestructuras del colegio de Can Misses provocados por las inundaciones: “La instalación eléctrica ha quedado totalmente mojada y no funciona; además, un falso techo ha caído en una zona de baños y los conductos del aire acondicionado del comedor contienen agua”.

Vera adelantó que se seguirá "trabajando estos días para volver a la normalidad lo antes posible” y que “el coordinador territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, trabajará junto al Ayuntamiento de Ibiza y su concejala de Educación, Catiana Fuster Contell, para hacer frente a este panorama”.

Visita en el CEIP Can Misses para analizar los daños en el centro educativo. / Toni Escobar

Durante la mañana, el conseller visitó, además de los colegios Sant Jordi, Poeta Villangómez y Can Misses, los centros Sa Joveria, Sa Graduada y el instituto de Sa Blanca Dona. Tras la ronda de visitas, afirmó que “se han inspeccionado todos los centros educativos y no se han detectado daños estructurales graves”.

A lo largo del martes se registraron numerosas quejas por parte de asociaciones de familias y del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU). Este último llegó incluso a emitir un comunicado oficial en el que calificaba de "improvisada" la gestión de la conselleria balear de Educación y Universidades durante las lluvias torrenciales, tachándola de "negligente, al no haber actuado ni con la rapidez ni con la responsabilidad que exigía la situación".

Además, el sindicato señaló que "la decisión de suspender las clases llegó tarde y se aplicó de manera deficiente, ya que se vivieron escenas graves e impropias de un servicio público educativo, con aulas inundadas y con docentes y estudiantes achicando agua con los recursos que tenían a su alcance".

Vera se defendió de las críticas: «Ayer por la mañana no había ningún aviso para cerrar los colegios, ya que la alerta roja no se decretó hasta las once. En cuanto se decretó, seguimos las directrices de la dirección general de Emergencias e informamos de inmediato a los colegios».