Reabierto el paso inferior de Puig d'en Valls después de la inundación

El Consell de Ibiza, a través de un comunicado, ha informado de que los pasos inferiores de las carreteras de E-20 al camino de Cas Ferró, a la altura de Puig d'en Valls, se han reabierto después del cierre de ayer por inundación a causa de las fuertes lluvias.

A las 16.15 horas han notificado que ya pueden circular tanto vehículos como transeúntes por la zona, tras el trabajo por parte de los equipos de emergencia, que han vaciado el paso inferior.

Advertencias de tráfico

Por otro lado, continúa cerrada la carretera del aeropuerto a la altura del paso inferior de Sant Jordi, por acumulación de agua. Desde el Consell de Ibiza piden que se usen vías alternativas como la carretera EI-700 de Ibiza a Sant Josep o la EI-600 de Ibiza a Sant Antoni con posterior conexión con EI-700, de Sant Antoni a Sant Josep, con fin de evitar accidentes.