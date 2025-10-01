Inundaciones en Ibiza
Prohens destaca que las alertas “funcionaron” y evitaron más incidentes en Ibiza y Formentera
La presidenta del Ejecutivo autonómico llegó ayer por la tarde a la isla, que llegó a estar en alerta roja por lluvias y tormenta
Prohens quiere mostrar su apoyo a los afectados
EFE
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, defendió ayer desde Ibiza que las alertas «han funcionado» y que evitaron otros incidentes durante el fenómeno meteorológico de «envergadura» que provocó inundaciones e incidencias el martes en la isla.
La dirigente autonómica destacó la coordinación «inmediata» y la rapidez de todas las instituciones y la respuesta de la ciudadanía durante el episodio de fuertes lluvias en la isla.
La presidenta reconoció que hubo padres «preocupados» porque la alerta roja se activó a las 12 horas, coincidiendo con la hora de ir a buscar a sus hijos a las escuelas.
Igualmente remarcó que el envío por primera vez en Balears del mensaje a través del sistema EsAlert, pocos minutos después, a las 12.08 horas, evitó que se «pudieran colapsar todavía más las vías de acceso o que pudiera haber otros incidentes».
La jefa del ejecutivo balear remarcó también la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte de la Delegación del Gobierno, con 140 efectivos en barco que llegaron desde Valencia con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.
A ellos se suman otros doce efectivos que se desplazaron también en helicóptero desde la Comunidad Valenciana para apoyar a la unidad de cuatro efectivos permanentes en la isla.
Prohens atendió a los medios desde el puesto de mando avanzado instalado en el Parque de Bomberos de Ibiza junto al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, al presidente del Consell de Ibiza y los alcaldes de la isla.
