La presión turística en Ibiza baja un 4,5% en julio pero mantiene 300.000 visitantes diarios

Durante el pasado mes de julio la población efectiva de Baleares fue, por término medio diario, de 1.961.870 personas, un 56% por encima del número de residentes, lo que significa que por cada dos habitantes censados había en el archipiélago un turista.

Así se desprende de los datos del Indicador de Presión Humana elaborado por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), que establece un máximo de población real (residentes y turistas) el 30 de julio de 2.028.582 personas, un 0,6% menos que en el mismo mes del año anterior. El mínimo registrado en el séptimo mes de este año fue de 1.861.574 personas, 1,2% por debajo de la cifra registrada en julio de 2024.

La media diaria de Mallorca alcanzó en julio las 1.438.790 personas, un 0,04% más que un año antes. También creció, y en mayor medida, en Formentera, con un incremento del 3,8%

En Ibiza, con 291.185 personas en la isla, la presión descendió un 4,48% en comparación con julio de 2024, y en Menorca, con 200.405 habitantes reales, se redujo un 0,05%.