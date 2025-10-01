El pianista Ahmed Alom: «Para mí un músico completo es aquel que es capaz de improvisar»

Este fin de semana actuará en el Teatro Pereyra, en Vila, el pianista Ahmed Alom (La Habana, 1998), un músico cubano que, a sus 26 años, tiene por delante una trayectoria muy prometedora como solista, compositor y director que, de momento, se ha desarrollado, sobre todo, en Estados Unidos y Latinoamérica. La cita será el domingo, 5 de octubre, a las 12 horas, y llega de la mano de Eivissa Escènica. El de ‘Minimal and Improvisation’ será su primer concierto como solista en la isla y el segundo que ofrece en España. Hace tres años se subió al escenario del Teatre Xesc Forteza, en Palma, para interpretar el ‘Emperador’ de Beethoven con Orquestra Acadèmia 1830. Lo recuerda a Diario de Ibiza en una entrevista telefónica desde Nueva York, la ciudad en la que reside y en la que se formó musicalmente a partir de los 18 años.

¿Cómo ha surgido la oportunidad de tocar en Ibiza?

Fue a través de mi madre, que hace unos dos años se mudó a la isla, y de Ramsés Puente, un gran violinista cubano que también vive en Ibiza. Gracias a ellos pude entrar en contacto con Eivissa Escènica, que me ha ayudado mucho a promocionar y organizar el recital en el Teatro Pereyra. Me pareció que era una oportunidad muy especial, primero, por el hecho de poder tener a mi madre en el concierto y, segundo, por poder actuar en una ciudad en la que no había tocado nunca.

¿Qué puede esperar el público de ‘Minimal and Improvisation’?

Un viaje sonoro de mucha música de diferentes lugares del mundo y con distintos enfoques también, incluyendo jazz y música cubana. Habrá desde obras que son casi estáticas hasta piezas con mucha información, con mucho movimiento. Creo que a la hora de tocar y sobre todo cuando se hace un recital a piano solo, hay que ser un poco más creativo de lo normal y confeccionar un programa que atraiga y conecte con el público desde el primer segundo. El título de este concierto intenta definir casi dos extremos artísticos. Por un lado, está la parte minimalista, una corriente donde se aplaude y uno está cómodo con la repetición, con un movimiento constante que invita a la introspección; y, por otro, está la improvisación, que se asocia generalmente con el jazz, pero que también es parte de la música clásica. La idea es que todas las obras que interprete estén conectadas por este principio, porque yo creo que la improvisación da lugar al virtuosismo, ya que te permite mostrar tus habilidades musicales y técnicas.

Concierto del músico cubano Ahmed Alom . / Jennifer Liseo

¿En el repertorio habrá piezas suyas?

Sí, voy a tocar música original mía y piezas compuestas por distintos artistas, como Teddy Abrams y Dan Tepfer, que han logrado esa simbiosis entre tocar música clásica, música minimalista y también improvisar. Además, el programa incluye, entre otras, composiciones de Philip Glass, Maurice Ravel, Scarlatti y Lau Noah, una cantautora española que participó en la última edición del Washington Square Music Festival, del que soy director artístico desde hace dos años.

He escuchado a más de un pianista clásico admitir que le infunde respeto la improvisación. ¿Qué les diría para que se quiten de encima ese ‘miedo’?

Yo tuve mucha suerte de haber crecido en Cuba y de haber estado expuesto tanto a la música clásica como al jazz, pero luego, cuando me fui a Nueva York a continuar mi formación, me di cuenta de que no era nada normal que los pianistas clásicos improvisaran. Grandes compositores como Mozart, Beethoven o Bach eran improvisadores. La improvisación siempre ha sido una parte inherente de la música clásica y está incluso en la manera de escribirse. Esa tradición, lamentablemente, se perdió bastante a mediados del siglo XX en todo el mundo y es una pena. Para mí la improvisación es algo muy importante. En mi opinión, un músico completo es aquel que tiene la capacidad creativa de poder llevar pensamientos musicales y artísticos a su instrumento en un instante. La improvisación, que es un medio que lleva directamente a la composición, no solamente es tocar lo que le sale a uno del corazón, dentro de ella también hay una estructura que nos ha conducido a distintos géneros musicales desde el barroco, al jazz o al rock and roll.

"Lo más importante para tener una carrera exitosa es el esfuerzo y la dedicación"

Entonces, ¿qué les aconsejaría básicamente?

El músico clásico está acostumbrado a tocar las notas correctas y, a veces, tememos equivocarnos en público. Hay que abrir la mente y no tener miedo a fallar porque eso es parte inherente de la improvisación, y no tener miedo, sobre todo, a ser uno mismo y a exponer las ideas que uno siente que son correctas y le gustan.

Le catalogan de niño prodigio. ¿Con qué edad se produjo su primer acercamiento a la música?

Mi primer acercamiento a la música fue a través de la percusión. Yo tendría unos siete años y mi madre me llevó a unos talleres de preparación para entrar a la Escuela de Música. La maestra que tuve allí me enseñó a leer música y me obsesioné tanto con el tema de poder leer una partitura que en esa época me devoré todos los libros de música que podía tener al alcance. Luego una tía mía le dio su piano a mi madre y mi profesora me empezó a enseñar las notas y yo comencé a sacar la música de oído. En la Escuela de Música entré con ocho años y me apunté primero a percusión, pero teníamos una clase de piano y la profesora, al ver mi interés, me animó a que también estudiara piano. Con diez años me hicieron una audición para hacer una doble carrera y compaginé la percusión con el piano.

¿Cuánto peso tiene el talento innato y cuánto la voluntad y el trabajo duro para conseguir tener una carrera musical exitosa?

Lo más importante es el esfuerzo y la dedicación que uno le pone. Es lo que realmente hace que los resultados se vean como artista. Luego está el talento, que también es una parte muy importante a la hora de poder tener una carrera. Es verdad que hay gente que lo tiene un poco más fácil que otros porque tiene un oído privilegiado y en ese sentido, yo siento que tuve suerte. Pero la otra cosa, que no siempre se tiene en cuenta, es la parte personal del artista, que tiene que ver con la propuesta.

¿A qué se refiere en concreto?

El artista tiene que nutrirse de la mayor cantidad de información a nivel cultural, social y de otros aspectos de la vida para poder tener vivencias que transmitir. Yo creo que la vivencia en música es muy importante y es lo que nos permite interpretar una obra con emoción, más allá de hacerlo con una técnica perfecta. La gran mayoría de músicos que he admirado en mi carrera son excelentes personas, con un nivel tremendo de cultura, de entendimiento y de conexión con el mundo. Por eso yo creo que es muy importante que el músico que está en crecimiento desarrolle todas estas cosas como un todo: la faceta creativa, la cultural y social y la improvisación. Todo eso ayuda al pensamiento creativo y a la manera que uno tiene de interpretar, que es la forma en la que uno ve el mundo. Los pianistas con más éxito hoy, en mi opinión, son aquellos que no sólo tocan muy bien sino que logran hacer conciertos con propuestas de repertorio muy interesantes.