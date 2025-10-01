Nuria Jaumà cambia la arquitectura por los pinceles chinos

Tras 32 años como arquitecta en Santa Eulària y rondando ya la edad de jubilación, Nuria Jaumà ha decidido ir aparcando su profesión para dedicarle más espacio a su pasión, el arte. Con esa idea en mente, ha organizado su primera muestra pictórica, ‘Bosc’, que inaugura mañana entre las 18.30 y las 20.30 horas en la sala de exposiciones Sant Jaume 72, en Santa Eulària. Este proyecto, dice, es «una prueba piloto para ver cómo responde el público» ante su obra.

Cuenta Jaumà que ha pintado «toda la vida» y que fue el hecho de que dibujara bien lo que le llevó a elegir la carrera de Arquitectura, aunque perfectamente hubiera podido escoger Bellas Artes o Historia del Arte. En las décadas que ha trabajado como arquitecta, tiempo en el que diseñado «17 edificios en Santa Eulària», ha mantenido su faceta creativa como hobby, dibujando, haciendo pequeñas acuarelas y participando en el Concurso de Pintura Rápida Puig de Missa.

Fueron unos amigos, galeristas y arquitectos, los que, dice, la animaron a «apostar por formatos más grandes y a soltar más la mano a la hora de crear». «Antes dibujaba la belleza, ahora la hago mía y la traduzco en el cuadro», afirma, poniendo como ejemplo los trabajos que se podrán contemplar en la muestra de la sala municipal de exposiciones de Santa Eulària.

La inspiración que nace del bosque y de Santiago Beruete

Como su título indica, el bosque, el que rodea su casa, es el motivo principal de su primera exhibición. Llama la atención que, en lugar de verde, ha empleado azules, amarillos y negros para crear los árboles, fundamentalmente pinos. «Aunque mis obras son figurativas, me gustaría encaminarme hacia el expresionismo abstracto, porque me encanta», apunta.

«Muy interesada de siempre por el arte oriental», la arquitecta de Santa Eulària emplea pinceles chinos y pinta con tintas o acuarelas sobre papel, en algunos casos, de arroz. Con estos elementos ha creado gran parte de las obras más recientes de ‘Bosc’. Aunque hay una excepción, un cuadro sobre madera en el que ha mezclado tinta y pintura acrílica. «Es una muestra de la nueva técnica que he empezado a utilizar», comenta.

El motivo principal de gran parte de los cuadros de la muestra de Jaumà son los árboles. / Ana Colomar

Además de esta pieza, en un rincón del espacio hay una serie de pinturas más antiguas, «de los últimos cinco años», en las que ha recurrido también al acrílico sobre madera. En estos casos, el motivo central no es el bosque sino «la arquitectura ibicenca dentro del paisaje». No obstante, la gran mayoría de los trabajos expuestos son de los últimos meses.

Leer al naturalista Joaquín Araújo y al filósofo Santiago Beruete, autor, entre otras obras, de ‘Un trozo de tierra’ o ‘Jardinosofía’, ha sido «muy inspirador» para Jaumà. «Su lectura me ha enseñado a amar los árboles y me ha dado una mirada sobre el bosque que antes no tenía», asegura. Cómo ha traducido esas influencias en sus cuadros lo podrá comprobar el público en la muestra, que se podrá visitar hasta el 18 de octubre de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Si su arte tiene buena acogida, Jaumà, que ha sido presidenta del Rotary Club de Ibiza en dos ocasiones, se plantea donar parte de lo recaudado a esta asociación de servicio humanitario para que lo destine a ONGs con las que ha colaborado altruistamente como arquitecta.

Si tiene que escoger entre la arquitectura y la pintura, Jaumà reconoce que le gusta más la segunda. El arte, afirma, le «reconcilia con la humanidad» y pintar le da «paz». La arquitectura, en cambio, le «ha hecho sufrir mucho». Aunque también le ha dado alegrías, como que su nombre y su trabajo figuren en ‘Mediterráneas’, un libro firmado por María Elia Gutiérrez, Ana Gilsanz, Asunción Díaz y Daniela Arias que se acaba de publicar y que se centra en mujeres arquitectas con obra construida entre 1978 y 2008.