Milagro en los laboratorios de análisis del hospital de Ibiza tras la inundación

Humedades, pintura y techos levantados, alguno de ellos apuntalado, y sillas secándose al sol. Es el rastro que ha dejado la borrasca 'Ex-Gabrielle' en el Hospital Can Misses tras su paso por Ibiza este martes.

El centro de salud, así como varias unidades del bloque C del hospital, en las que se encuentran los laboratorios y la sala de diálisis, fueron las zonas más afectadas por las precipitaciones. El milagro ocurrió en el laboratorio, donde máquinas y ordenadores consiguieron salvarse del agua gracias al empeño y esfuerzo de los trabajadores del hospital. “Tuvimos la suerte de que las filtraciones de agua comenzaron por los despachos”, comenta una trabajadora del laboratorio, que explica que en ese momento trabajaron todos a una para poner a salvo los equipos. Cubrieron con plásticos las diferentes máquinas, barrieron y achicaron agua y desde lavandería no cesaron de subir toallas y sábanas para secar tanto el suelo como los materiales. “Conseguimos que el trabajo saliera adelante. Tras ir controlando poco a poco el agua y revisar qué todo funcionaba, pudimos seguir con nuestros análisis”, añade.

Este miércoles, un técnico revisaba uno de los ordenadores de análisis. “Ayer [por el martes] no funcionaba, pero lo hemos dejado secar esta noche y ahora parece que sí”, cuenta. Otra especialista del laboratorio todavía seca una impresora con un secador de pelo, y en uno de los balcones del hospital se observan un par de sillas, de los despachos donde se produjeron las filtraciones, secándose al sol. Junto con las marcas de las goteras, son las huellas deja la borrasca en esta zona el hospital. “Hoy podemos trabajar con normalidad, aunque sin sentarnos”, bromea uno de los técnicos del laboratorio. “Ayer era mucho peor, estaba todo lleno de agua, pero se consiguió sacar adelante el trabajo y estar ya prácticamente al 100%”, explica Enrique Garcerán, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

No hubo esa suerte en el laboratorio de Anatomía Patológica, donde una de las goteras cayó directamente en un microscopio que todavía no funciona bien, al tener algo de agua.

Inundación en la sala de diálisis

Una de las situaciones más delicadas de la jornada de lluvias se vivió en la sala de diálisis, donde enfermeras tuvieron que mover a pacientes a otras salas para que no se mojaran. También aquí el trabajo en equipo fue clave para achicar el agua y ayudar a los pacientes. Un día después de la tormenta, el área de diálisis funciona con total normalidad y atiende a los pacientes.

Por su parte, las precipitaciones sorprendieron a médicos y usuarios en el centro de salud, recientemente reformado. A las nueve horas las consultas seguían con su horario habitual, con los doctores y pacientes acudiendo a sus citas. Las salas de consultas ubicadas en los laterales del ambulatorio sufrieron la mayor parte de las inundaciones, aunque consiguieron salvar los ordenadores cubriéndolos también con plásticos. Las consultas centrales, por su parte, salieron indemnes. Los doctores siguieron con las citas de los pacientes que ya se habían desplazado al centro. Debido a las fuertes lluvias, muchos de quienes tenían hora no llegaron a presentarse, y quienes sí lo hicieron tuvieron que permanecer en el centro hasta que amainó la lluvia. Aun así, la mayor parte de las visitas se cancelaron. Desde el miércoles la actividad del centro de salud, a pesar de las humedades y daños de las precipitaciones, respira cierta normalidad.

Un centro de salud recién reformado, con goteras

Manuela García, consellera de salud del Govern balear, explica en una visita a las zonas más afectadas del Hospital Can Misses celebrada este miércoles, que desconocen aún las causas de que el edificios C y el centro de salud, reformado recientemente, hayan sido las más afectadas. “Todavía se está evaluando cuáles han podido ser las causas. Es pronto para saberlo, pero se está haciendo el análisis para ver qué es lo que ha podido suceder”, argumenta García.

Por su parte, Garcerán explica que se está trabajando en un estudio de daños ocasionados por las inundaciones. “Hemos hablado con todas las áreas para evaluar dónde ha habido incidencias. Está ya todo medido y un análisis en marcha”, comenta el gerente.