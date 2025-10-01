Medio día diluviando en Ibiza

Tras uno de los veranos más secos que se recuerdan, el cielo se desplomó ayer con saña sobre Ibiza, donde se recogieron 236 litros por metro cuadrado en sólo 12 horas, una cantidad extraordinaria. Por primera vez, además, Protección Civil emitió un estridente aviso de alerta que resonó en los móviles de los ibicencos a las 12 horas. El mismo que se escuchó en Paiporta hace 11 meses cuando ya era demasiado tarde.

Ante el cariz del diluvio, el Ayuntamiento cortó el tráfico en el primer cinturón de ronda, la E-10, sobre las diez de la mañana. El carril que parte de la rotonda de ses Figueretes hacia la de Can Misses estuvo abierto hasta las 12 horas, cuando agentes de la Policía Local lo cortaron definitivamente y redirigieron la circulación procedente de la avenida Isidor Macabich hacia ses Figueretes. La E-10 estaba impracticable. Vehículos policiales cruzados en la carretera impedían el paso en los cruces principales de este vial que circunvala la capital. En la otra dirección, el asfalto desapareció durante los momentos más intensos de la tormenta entre las glorietas de Can Misses y ses Figueretes. Los vehículos navegaban a ciegas por un extenso lago marrón que abarcaba hasta la mediana y la acera. Imposible saber dónde acababa la calzada y dónde el resto.

El torrente que desemboca en Cala Llonga se tragó buena parte de la playa. / J. A. Riera

Como suele ser habitual cada vez que las fuertes precipitaciones descargan sobre Vila, el barrio de es Pratet se convirtió en un enorme estanque maloliente. El día de la marmota: siempre desbordan sus cloacas. La calle Gaspar Puig fue cortada al tráfico para que el oleaje, provocado al paso de los turismos, no desembocara en los bares y las tiendas. Quienes se atrevían a deambular por esa calle se calaban hasta las espinillas, como en varias calles peatonales de la zona. La avenida desgració un gimnasio recién inaugurado.

Alerta por lluvias en Ibiza: todas las imágenes de las inundaciones / J.A. Riera

Vila, situada en una explanada, absorbió tanto la inusual lluvia caída en la propia ciudad como la que procedía de las torrenteras de los alrededores. Demasiada en muy poco tiempo. Los colectores no daban abasto. Y la ciudad colapsó. La avenida Isidor Macabich quedó intransitable durante buena parte de la mañana. En algunos vídeos se observa cómo el agua alcanzaba las ventanillas de los coches. Durante el chaparrón se transformó en un caudaloso canal que, desde el parque de la Paz, fluía acelerado en dirección al puerto. El nivel del agua impedía distinguir dónde estaba la acera y dónde el asfalto.

Desembarco en el agua

En la avenida Bartomeu Roselló, navegable durante buena parte de la mañana, la riada penetró inmisericorde en algunos comercios. Un vecino grabó desde su ventana cómo un contenedor de basura se desplazaba flotando por la calle Diputado José Ribas hasta quedar varado en medio del asfalto. Cerca, la riada desaguaba, formando cascadas, en el mar desde el muelle del puerto donde parten los ferris hacia Formentera. La crecida fue tal que el nivel del mar llegó a rebasar los andenes, de manera que los pasajeros llegados desde Formentera tuvieron que desembarcar ayudados por los tripulantes y con el agua casi hasta las rodillas.

Tierra arrastrada por la lluvia en Can Cantó. / V. M.

La gigantesca balsa en la que parte de Vila se convirtió durante la mañana tenía color marrón, el del color de la tierra de Ca n’Escandell, donde se trabaja intensamente para preparar el terreno en el que se edificarán decenas de viviendas de protección oficial. Parte de ese lodo se introdujo, primero durante la madrugada, luego entre las 9 y las 12 de la mañana, en los garajes de los edificios cercanos a la comisaría, entre ellos en el de la sede de Diario de Ibiza, que quedó anegado.

Por cada rincón de Vila se repetía la misma escena: turismos atrapados en calles y cruces inundados, como el del paseo de Vara de Rey con la avenida de España, o el de Ignasi Wallis a la altura del instituto Santa Maria. Dentro de la estación de autobuses del Cetis, la escalera mecánica se transformó en una cascada y desde el piso superior caían chorros. El agua rebasaba, imparable, sin freno, las puertas del supermercado SYP de la calle Abad y Lasierra. Vila bajo el agua, empantanada, teñida por el lodo marrón, empapada hasta los huesos desde la madrugada y hasta caer la noche, porque, de nuevo, Aemet volvió a corregir sus previsiones sobre las 17 horas: de verde (normalidad) pasó a aviso naranja (peligro importante) y, tras oscurecerse el cielo, a las 17.15 horas volvió a llover como si no hubiera un mañana. Una espesa cortina de agua volvió a descargar sobre la ciudad. Sin piedad. Dos horas más tarde, a las 19 horas, la Policía Local volvió a cerrar la E-10. El agua embarrada se apropiaba de nuevo de uno de sus dos carriles y dejaba impracticable el desvío hacia la calle Albarca.

Enfundado en bolsas de basura en Platja d’en Bossa. / V. M.

Lejos de Vila, ‘Ex Gabrielle’ se cebó con Sant Jordi. Además de naves inundadas, la avenida principal parecía un campo de regatas. Por momentos, el agua llegaba a los faros de los turismos y a las rodillas de los viandantes. En la glorieta del Tapa Tapa el caos circulatorio fue, en algunos momentos, absoluto. La carretera del aeropuerto fue cerrada desde ese túnel. Antes, y desde la incorporación de Can Misses, el atasco era kilométrico. Colapso total. La riada también derrumbó un muro del campo de fútbol de Sant Jordi y produjo un enorme socavón en uno de los viales de servicio de la carretera del aeropuerto.

Los bomberos no dieron abasto. Durante la madrugada, cuando la alerta era aún naranja, gestionaron una veintena de servicios. La mayor parte de sus intervenciones estuvieron relacionadas con acumulaciones de agua en la vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales. También recibieron un aviso por derrumbe de yeso en un techo, finalmente derivado a la Policía Local al no presentar gravedad. Además tuvieron varios avisos de personas atrapadas en vehículos debido a balsas de agua en carretera, «sin daños personales y resueltos sin mayor trascendencia», según explicaron. De hecho, un turismo quedó varado y cubierto de agua en el túnel de Puig d’en Valls. Su conductor tuvo que subir al techo. Los bomberos recibieron, asimismo, un aviso por dos personas atrapadas en un ascensor.

Coche atrapado en un árbol caído en Platja d’en Bossa. / V. M.

Además, vecinos y trabajadores de Jesús tuvieron graves problemas para ir a Vila en automóvil (los autobuses se cancelaron a primeras horas de la mañana), dado que no se podía acceder desde allí a los dos cinturones de ronda. Para llegar a Sant Antoni tenían que acceder a la carretera de Santa Gertrudis y desviarse luego a Sant Rafel, donde el atasco era monumental kilómetros antes, según contaban varios testigos. En Cala Llonga, el torrente se ‘comió’ parte de la playa.

El Ayuntamiento de Ibiza recomendó, sobre las 17 horas, no circular por las avenidas Joan Carles I, 8 d’Agost, Sant Joan y Santa Eulària, así como por la EI-300 y ses Feixes porque aún se hallaban «muy afectadas». Ilustraban el aviso, enviado por X, con un vídeo de la rotonda de Pachá, totalmente inundada.

Las paradas del autobús del aeropuerto estaban llenas de personas con maletas que aguardaban en vano, puesto que el servicio se suspendió por las fuertes lluvias.