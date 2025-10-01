Marga Prohens y Vicent Marí se reúnen con los equipos de emergencia en el Parque de Bomberos de Ibiza

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Ibiza Vicent Marí, comparecieron el martes por la noche en el Parque de Bomberos de Ibiza para atender a los medios de comunicación y ofrecer la última hora sobre la situación de emergencia que afecta a la isla.

En la rueda de prensa también estuvo presente el delegado del Gobierno en las Illes Balears, Alfonso Rodríguez, quien se sumó a las valoraciones sobre el dispositivo de seguridad y coordinación.

La presidenta del Govern, el presidente del Consell y los alcaldes de los municipios ibicencos han participado en el centro de coordinación del operativo de emergencia, donde se reunieron con responsables de los equipos de intervención para seguir en tiempo real la evolución de los incidentes y reforzar la coordinación entre administraciones.

Precisamente, anoche también desembarcó en el puerto de Ibiza la UME, procedente de Denia, para colaborar con el restablecimiento del orden en la ciudad de Ibiza, la zona más afectada por las fuertes lluvias que cayeron este martes en la isla.

El alacalde de Ibiza, rafael Triguero, emitió anoche un mensaje de tranquilidad en las redes sociales pero tambiñén de cautela para la jornada de este miércoles.