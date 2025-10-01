Linus Roth y su Stradivarius se cuelan en el Guillem de Montgrí

En una jornada marcada por los nubarrones y las lluvias torrenciales en Ibiza, la música del violinista Linus Roth (Ravensburg, 1977) iluminó las aulas del colegio Guillem de Montgrí en una sesión de musicoterapia con alumnos de Primaria y del aula Uecco (unidad específica en centro ordinario) celebrada este martes.

Cerca de una cincuentena de niños de entre seis y siete años pudieron disfrutar y aprender en una masterclass ofrecida por el violinista alemán, impulsada por Emma Torres. “Fue una sesión muy especial. Los niños aplauden, disfrutan de la música. Se veía su ilusión en las caras”, explica Roth al finalizar la jornada.

El violinista destaca también que muchos era la primera vez que veían tocar un violín en directo. No veían, además, un violín cualquiera. El ganador en dos ocasiones del premio Echo Klassik acudía a la sesión con su emblemático violín Stradivarius Dancla, fabricado en el año 1703. “Es un violín muy especial, con un sonido que llega al corazón”, explica el músico.

La curiosidad de los niños es una de las cosas de las que más disfruta Roth en este tipo de sesiones. “Preguntan mucho. Quieren saber cómo funciona, qué sonido suena más fuerte, ese tipo de cosas. Para mí resulta muy interesante también”, cuenta alegre el músico.

Sesión de musicoterapia de Linus Roth en el CEIP Guillem de Montgrí / J.A. Riera / Juan Antonio Riera

Proyecto de musicoterapia

“La música tiene esa capacidad de unir a las personas”, eso es en esencia por lo que me hice músico, explica Roth. Este es también el motivo que anima al alemán a impulsar su proyecto de musicoterapia con niños, personas con necesidades especiales, enfermos ingresados en hospitales o personas mayores en residencias para la tercera edad.

“Hemos tocado para enfermos de cáncer en hospitales y siempre puedes ver, al tocar las primeras notas, el alivio en su cara”, comenta Roth. El violinista alemán reivindica los beneficios de la música clásica en la salud mental. “Cuando pasamos por un momento duro, siempre nos aporta consuelo”, explica. Para las personas con necesidades especiales, estos beneficios son también palpables. “La música tiene un efecto relajante en ellos, les calma”, argumenta.

El violinista quiere impulsar este proyecto y realizar sesiones con mayor frecuencia. “Creo que es posible hacerlas una o dos veces al mes. Ese es nuestro objetivo, hacerlas con mayor regularidad”, comenta el músico.

Roth, durante la sesión de musicoterapia con los alumnos / Juan Antonio Riera

Música inclusiva

Además de iniciar a los pequeños de seis y siete años en el mundo de la música clásica, Roth ambiciona acercar la música a todo aquel que no puede acudir a conciertos, ya sea niños con necesidades especiales, enfermos o personas de la tercera edad. “La música debe ser inclusiva, es para todos”, comenta el violinista.

“Como músico, para mí los éxitos y los conciertos son importantes. Son parte de mi vida. Pero tocar para mayores, niños o personas enfermas me hace muy feliz”, explica Roth, quien destaca la capacidad de conectar y de unir que tiene la música. “Para mí es lo más importante, mi momento preferido. Tocar para gente que por sus circunstancias no puede venir a mis conciertos”, añade.

Roth recuerda una ocasión en la que actuó frente a un grupo de personas mayores en una residencia. “Sus días pueden llegar a hacerse muy monótonos, pero la música les hizo muy felices”, cuenta.