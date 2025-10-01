El alcalde Vicent Roig, sobre las inundaciones en Platja d'en Bossa: "Algunos empresarios ven truncada su temporada"

Los locales y hoteles de la carretera de Platja d'en Bossa, la zona de Cala de Bou y las playas de Cala Tarida, Cala Vedella y Platges de Comte son los más afectados del municipio de Sant Josep por la tormenta 'Ex Gabrielle' que cayó este martes en Ibiza. Así lo explicó este miércoles por la mañana el alcalde, Vicent Roig, mientras en la mayoría de locales del principio de la carretera de Platja d'en Bossa los camiones de limpieza vaciaban el agua de las plantas bajas, que quedaron completamente inundadas por la gran cantidad de lluvia caída el día anterior.

Debido a las incidencias que estas lluvias han ocasionado, Roig explicó que el retén de la Policía Local de Sant Josep ha recibido "más de 200 llamadas" y pidió a la ciudadanía que, "por favor", estas se hagan al 112: "El hecho de tener a policías atendiendo llamadas hace que no puedan estar en la calle ayudando a la gente, que es lo que se necesita y se ha necesitado desde ayer [por el martes] a las 3 de la madrugada".

Cala Tarida, la playa más afectada

En compañía del conseller balear de Economía y Hacienda, Antoni Costa, que viajó a Ibiza para visitar algunas de las zonas más afectadas por la dana, Roig detalló que "desde las tres de la madrugada [la tormenta] empezó con fuerza por el norte del municipio, por las calas que hay en la zona de Cala de Bou". Allí, ya se registraron " inundaciones y problemas en garajes". Por otro lado, a día de hoy: "Platges de Comte, Cala Tarida y Cala Vedella están muy muy afectadas. Especialmente Cala Tarida, por toda la bajada que hubo desde el torrente, pero tenemos depuradoras que tenemos que volver a poner en marcha", detalló Roig.

Inundaciones en la carretera de Platja d'en Bossa, este miércoles. / ETK

El alcalde aclaró que durante la mañana del martes, la acumulación de agua pasó a concentrarse "en la parte sur, afectando tanto a Sant Jordi como a Platja d'en Bossa", donde se han centrado las labores de limpieza de este miércoles. En todos los comercios que hay en este lugar se trabaja con intensidad desde primera hora de la mañana para achicar agua de los bajos. "En el poniente de Platja d'en Bossa, hacia sa Sal Rossa, aún hay hoteles que están desviando clientes a otros establecimientos de la misma cadena, precisamente porque cuesta bajar el nivel de inundación que hay ahora mismo", añadió Roig.

En concreto, esta mañana resultaba prácticamente imposible llegar a los hoteles que hay en la calle de la Ciutat de Palma. La rotonda que une la calle de la Gamba Roja con la de Platja d'en Bossa estaba inundada y los vehículos tenían mucha dificultad para avanzar. De hecho, durante la mañana un camión bomba se ha encargado de achicar el agua acumulada en esta zona. La han sacado a través de la playa, una estampa, la de este río entre la pérgola para personas vulnerables y un restaurante, que ha sorprendido a los turistas que se encontraban disfrutando del sol y el mar en el arenal.

El fin de la temporada

Dado el alcance de los daños que ha producido la acumulación de agua, que aún no se pueden cuantificar, Roig explicó que "algunos empresarios de la zona ven truncada su temporada". Por este motivo, señaló que desde las instituciones se pedirá al Govern balear que lleguen "ayudas rápidas". Junto a él, Costa apuntó que desde la conselleria ya se piensa en las modificaciones de crédito que habrá que hacer "para poner recursos suficientes para que se pueda volver a la normalidad lo antes posible" en Ibiza.

Uno de los aparcamientos de la carretera de Platja d'en Bossa, inundado este miércoles por la mañana. / ETK

"Nos coordinaremos con el resto de administraciones de la isla que están a pie de calle para conocer qué daños se han producido en las infraestructuras públicas", señaló Costa, que también aprovechó para indicar que "el Govern Balear estará al lado de los ibicencos".

Por su parte, Roig agradeció la coordinación que hubo entre el Parque de Bomberos de Ibiza y el servicio de Emergencias del Govern Balear: "Desde anteayer [por el lunes] estábamos en alerta amarilla y se había avisado de que habría alerta naranja, por lo que hay que agradecer la coordinación y el aviso a la población. Cabe tener en cuenta que esto ayudó a que la ciudadanía, de alguna manera, estuviera más receptiva y se comportase mejor de lo que suele ocurrir en este tipo de emergencias", añadió Roig. "Sabemos que muchas veces estas alertas amarillas o naranjas no se suelen traducir en una realidad, también gracias a Dios, pero esta vez no ha sido una más, ha sido algo histórico. Los litros que han caído en Platja d'en Bossa y Sant Jordi son verdaderamente históricos", aclaró el alcalde.