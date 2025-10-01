Jaime Martínez Esparza, residencia Can Raspalls: "Ahora está todo bien, pero el martes era todo agua"

Cuando Jaime Martínez-Esparza, director de la residencia Can Raspalls, llegó al centro a las 7 horas el martes, ya estaba al corriente de los primeros problemas que había sufrido la residencia como consecuencia de la fuerte tormenta de la pasada madrugada. Una de las usuarias del centro tuvo que ser evacuada a otra habitación al inundarse la suya por unas fuertes goteras. El incidente quedó subsanado y la mañana comenzó con normalidad, hasta que la lluvia torrencial volvió a apretar en torno a las 10 horas.

A partir de ese momento, Can Raspalls se defendía, como podía, del agua. "Ahora parece que está todo bien e incluso que no ha sido nada, pero el martes era todo agua", explica Martínez-Esparza. Otra de las habitaciones de un usuario comenzó a tener goteras con mayor intensidad, procedentes de una fuga en una junta de la terraza que se sitúa justo encima de la habitación. Cerca del centro, además, hay un torrente, que desbordó e inundó la sala de máquinas de la residencia. En ese momento, el director de Can Raspalls decidió llamar al 112 para que los bomberos les ayudaran a achicar el agua. Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó en torno a las 12 horas, cuando sonaron las alarmas de Protección Civil en los móviles. "Tantos móviles pitando a la vez nos puso a todos muy nerviosos e inquietos, tanto los trabajadores como los usuarios del centro", explica Martínez-Esparza.

En ese momento, los responsables del centro contactaron con las familias de los usuarios que acuden al centro de día para que les fueran a recoger más tarde. "De los 65 usuarios que tenemos actualmente, 30 vienen al centro de día. De estos hubo una familia que no pudo acudir a recogerlo, por lo que pasó la noche con nosotros sin problema", cuenta el director, quien explica que se cuidó y se dio de comer a todos los usuarios hasta que la tormenta amainó.

Las imágenes de la residencia de can Raspalls el día después del temporal en Ibiza / Toni Escobar

La residencia Can Raspalls también sufrió inundaciones en la zona de la piscina terapéutica y en una de las terrazas, así como en una parte de la recepción del centro. El viento destrozó, además, uno de los toldos. "Solemos tener filtraciones de agua en la salida de emergencia por poco que llueva, aunque por suerte esta vez por allí no entró nada", cuenta Martínez-Esparza.

El miércoles, usuarios y trabajadores seguían su día a día con normalidad, aunque con el susto aún en el cuerpo.