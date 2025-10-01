Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las inundaciones en Ibiza dejan a 1.200 abonados sin luz en Vila

También hubo cortes de suministro por la zona de la cantera d'en Canyes

Galería de imágenes: la ciudad de Ibiza, inundada

Galería de imágenes: la ciudad de Ibiza, inundada / J.A.RIERA

Redacción Digital

Ibiza

Las inundaciones en Ibiza han dejado a 1.200 abonados sin luz en Vila, según han informado desde el Ayuntamiento de Ibiza. Esta mañana, los vecinos de Dalt Vila seguían sin suministro tras pasar toda la tarde del martes y la madrugada de este miércoles a la luz de las velas o linternas. También hubo cortes de suministro por la zona de la cantera d'en Canyes.

Las fuertes lluvias que cayeron a lo largo de toda la jornada del martes en la isla sumieron a la ciudad de Ibiza en el caos, con carreteras completamente anegadas. En total cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en doce horas) y estuvo casi medio día seguido lloviendo con fuerza.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, envió un mensaje de tranquilidad anoche a los vecinos de Ibiza a través de las redes sociales, a la vez que pidió cautela para el día de hoy. También informó de que anoche la Unidad militar de Emergencias llegó a la ciudad y que los equipos de Policía Local y Bomberos están trabajando para restablecer el orden.

Los bomberos de Ibiza aseguraron a primera hora de la mañana de que había pasado toda la noche achicando agua en colaboración con la UME y los bomberos de Mallorca.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents