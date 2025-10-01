Las inundaciones en Ibiza dejan a 1.200 abonados sin luz en Vila
También hubo cortes de suministro por la zona de la cantera d'en Canyes
Las inundaciones en Ibiza han dejado a 1.200 abonados sin luz en Vila, según han informado desde el Ayuntamiento de Ibiza. Esta mañana, los vecinos de Dalt Vila seguían sin suministro tras pasar toda la tarde del martes y la madrugada de este miércoles a la luz de las velas o linternas. También hubo cortes de suministro por la zona de la cantera d'en Canyes.
Las fuertes lluvias que cayeron a lo largo de toda la jornada del martes en la isla sumieron a la ciudad de Ibiza en el caos, con carreteras completamente anegadas. En total cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en doce horas) y estuvo casi medio día seguido lloviendo con fuerza.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, envió un mensaje de tranquilidad anoche a los vecinos de Ibiza a través de las redes sociales, a la vez que pidió cautela para el día de hoy. También informó de que anoche la Unidad militar de Emergencias llegó a la ciudad y que los equipos de Policía Local y Bomberos están trabajando para restablecer el orden.
Los bomberos de Ibiza aseguraron a primera hora de la mañana de que había pasado toda la noche achicando agua en colaboración con la UME y los bomberos de Mallorca.
SIAU: "Educación puso en riesgo a alumnos y docentes de Ibiza con la tormenta"
El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha denunciado la actuación de la conselleria de Educación durante el episodio de lluvias torrenciales registrado este martes en las Pitiusas. La organización sindical habla de una “gestión tardía y negligente” que, según recalcan, puso en riesgo tanto al alumnado como al profesorado.
SIAU recuerda que desde el día anterior la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado la alerta naranja por fuertes tormentas en Balears. Pese a ello, la conselleria se negó a suspender las clases de manera preventiva. La decisión oficial no llegó hasta el mediodía del martes, cuando la situación ya era crítica y la alerta se había elevado a nivel rojo en Eivissa y Formentera.
Ese retraso provocó que miles de estudiantes y docentes permanecieran durante toda la mañana en los centros educativos, en lo que el sindicato considera “una situación de peligro objetivo”. Hubo colegios que sufrieron inundaciones y escenas poco habituales en un servicio público: alumnos y profesores tratando de sacar el agua de las aulas con los medios que encontraban a mano.
"No se actuó con la rapidez y la responsabilidad que exigía la situación"
El sindicato también destaca que, incluso antes de la suspensión oficial de las clases, numerosos docentes ya habían advertido de la imposibilidad de desplazarse hasta sus centros debido a la intensidad de la lluvia y al mal estado de las carreteras. A juicio de SIAU, la administración “no actuó con la rapidez ni la responsabilidad que exigía la situación”, evidenciando una gestión marcada por la improvisación y la falta de previsión.
En palabras del sindicato, se trata de “una muestra clara de irresponsabilidad política” que vuelve a situar a la comunidad educativa en el centro de los riesgos. “Una vez más, la conselleria llega tarde y mal”, recalcan, subrayando que la seguridad de alumnado y profesorado debería ser siempre una prioridad.
Ante lo ocurrido, SIAU exige la asunción de responsabilidades políticas por parte de los responsables de la Conselleria d’Educació. También reclaman la creación de un protocolo claro que permita suspender las clases de forma inmediata cuando se activen alertas naranjas o rojas por fenómenos meteorológicos adversos, de manera que no se repita una situación similar.
El sindicato solicita además una revisión urgente del estado de los centros afectados por las lluvias, con los recursos necesarios para garantizar tanto la seguridad como la salubridad de las instalaciones. Reclaman igualmente que se destinen medios para reparar con rapidez los daños ocasionados y permitir un retorno seguro a la normalidad.
SIAU concluye expresando su solidaridad con los estudiantes, las familias y el profesorado que sufrieron las consecuencias de la tormenta, y advierte que no aceptará que la comunidad educativa vuelva a ser la que pague los errores de gestión de la Administración. “La protección del alumnado y de los trabajadores de los centros debe prevalecer siempre por encima de cualquier otro criterio”, remarcan en su comunicado.
El día después de las inundaciones en Ibiza: barro, grava y pedruscos en las carreteras
Los conductores que han llegado este miércoles por la mañana a Ibiza se han encontrado las carreteras llenas de barro y con grava. En algunas zonas con caminos rurales o torrentes ceranos, grandes piedras han invadido la calzada.
Nuevas imágenes de la ciudad de Ibiza inundada
Más imágenes que dejó la jornada de este martes en Ibiza con la ciudad sumida en el caos por las inundaciones.
La presidenta del Govern se reúne con el operativo de emergencias
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Ibiza Vicent Marí, comparecieron el martes por la noche en el Parque de Bomberos de Ibiza para atender a los medios de comunicación y ofrecer la última hora sobre la situación de emergencia que afecta a la isla.
