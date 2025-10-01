Las inundaciones en Ibiza dejan a 1.200 abonados sin luz en Vila
También hubo cortes de suministro por la zona de la cantera d'en Canyes
Las inundaciones en Ibiza han dejado a 1.200 abonados sin luz en Vila, según han informado desde el Ayuntamiento de Ibiza. Esta mañana, los vecinos de Dalt Vila seguían sin suministro tras pasar toda la tarde del martes y la madrugada de este miércoles a la luz de las velas o las linternas. También hubo cortes de suministro por la zona de la cantera d'en Canyes, según explican algunos vecinos afectados. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Endesa, pero no ha obtenido respuesta por el momento.
Las fuertes lluvias que cayeron a lo largo de toda la jornada del martes en la isla sumieron a la ciudad de Ibiza en el caos, con carreteras completamente anegadas. Hasta el mediodía de ayer cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en doce horas y estuvo casi medio día seguido lloviendo con fuerza.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, envió un mensaje de tranquilidad anoche a los vecinos de Ibiza a través de las redes sociales, a la vez que pidió cautela para el día de hoy. También informó de que anoche la Unidad militar de Emergencias llegó a la ciudad y que los equipos de Policía Local y Bomberos están trabajando para restablecer el orden.
Los bomberos de Ibiza aseguraron a primera hora de la mañana de que había pasado toda la noche achicando agua en colaboración con la UME y los bomberos de Mallorca.
Por su parte, la compañía Endesa informa de que tiene activos una veintena de avisos de baja tensión "que se van resolviendo. Son incidentes de muy pocos clientes (de uno a cinco, dependiendo e la zona)". El servicio de comunicación señala que los técnicos están trabajando para resolver estas incidencias.
Redacción Digital
Barro y residuos en el exterior del bar La Manduca
Redacción Digital
Destrozado el local de Cáritas en Ibiza por la inundación
Redacción Digital
Más de un palmo de agua en el interior de Can Ventosa
Redacción Digital
Calles destrozadas por la lluvia en Ibiza
Toni Escandell Tur
La tormenta ‘Ex Gabrielle’ provoca el fin de temporada en hotele
Los destrozos derivados de las fuertes lluvias en Ibiza han provocado un adelanto del fin de la temporada en al menos un establecimiento turístico, el Ibiza Gran Hotel, tal y como ha informado a través de su propia página web. Además, hay hoteles de Platja d'en Bossa que están estudiando si tomar la misma decisión.
"Con profundo pesar les comunicamos que, debido a las graves inundaciones que se produjeron ayer en Ibiza capital, el Ibiza Gran Hotel ha sufrido un considerable daño en sus sistemas eléctricos e instalaciones esenciales. Tras una evaluación exhaustiva, hemos tomado la difícil decisión de cerrar el hotel anticipadamente, con efecto inmediato", ha informado el hotel esta misma mañana a través de sus redes sociales.
Las discotecas, por su parte, se han visto afectadas en menor medida por la tormenta ‘Ex Gabrielle’. Al menos en comparación con la magnitud de los destrozos en hoteles de Platja d’en Bossa y del paseo Joan Carles I.
El director de Relaciones Institucionales de Palladium Hotel Group, José Luis Benítez, señalaba esta mañana que están estudiando qué hacer: "No lo tenemos claro, porque los hoteles de Platja d’en Bossa están recibiendo toda el agua de San Jordi y alrededores. Ahora mismo estamos evaluando la situación, con la ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y el Ayuntamiento de Sant Josep, que está desde el primer momento al pie del cañón allí con nosotros. Pero la zona del final de Platja d'en Bossa está muy afectada".
Por otro lado, Benítez afirma que otros establecimientos de la zona "han tirado agua en la carretera en vez de en el mar", lo que ha generado incidencias: "Ha habido un poco de falta de coordinación en este sentido, pero tenemos a la UME ayudando y el Ayuntamiento también está muy implicado".
"Las imágenes que me ha pasado un director son para alucinar", añade Benítez en conversación con este diario.
Alicia Reina, propietaria y directora del Migjorn Ibiza Suites & Spa, situado en Platja d'en Bossa, explica que también han sufrido inundaciones y desperfectos, pero en menor medida que otros hoteles. De este modo, explica que la noche de este miércoles clientes de otros hoteles de la zona y también del Ibiza Gran Hotel se han hospedado en el Migjorn.
En Pacha Hotel, se rompió una bajante en la que entraron piedras. De hecho, con la fuerza de la lluvia, se rompió la tubería y cayó mucha agua de golpe. Como consecuencia, una parte del techo de la planta de baja (a las puertas del restaurante), de yeso, se cayó. Este incidente se pudo reparar este mismo martes y el hotel, según han podido saber este diario, funciona con normalidad.
Finalmente, este martes se desalojó un hotel de la cadena Vibra en la calle Ramon Muntaner, como consecuencia del derrumbe de parte de la ladera de una montaña. Los Bomberos de Ibiza rescataron a varios personas que quedaron atrapadas. Actualmente en el hotel solo hay personal de seguridad y esta misma mañana técnicos han visitado la zona para evaluar los daños.
El alcalde Rafael Triguero, el presidente insular Vicent Marí y la presidenta balear Marga Prohens visitaron el hotel ayer mismo, como están haciendo con tantas otras zonas afectadas para conocer de primera mano la situación.
