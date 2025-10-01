Ibiza registró lluvias "históricas y extraordinarias" con hasta 300 litros

Las lluvias de este martes en Ibiza fueron "históricas y extraordinarias", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con un máximo registrado en sus estaciones de 252 l/m² acumulados durante toda la jornada en la capital de la isla y un récord de 174 l/m² en el aeropuerto, con datos desde 1952.

El portavoz del centro territorial de Baleares de la Aemet, Miquel Gili, ha explicado que hay "muchos más datos" registrados a lo largo de la jornada por parte de colaboradores en distintos puntos de las Pitiusas que son "todavía más elevados", con pluviómetros "próximos a los 300" en el sur de Ibiza.

Las cifras de las estaciones de la Aemet destacan porque son series históricas muy prolongadas, sobre todo la del aeropuerto, con datos ininterrumpidos a lo largo de 73 años. Otros datos significativos de la jornada medidos por la Aemet son los 115 l/m² registrados en Formentera, 69 l/m² en Sant Joan de Labritja y 59 l/m² en Sant Antoni. "Son valores extraordinarios, de récord en la mayoría de las estaciones", destaca el portavoz.

Gili llama la atención además sobre el hecho de que las intensas precipitaciones de este martes fueron "lluvias muy continuadas, que no llevaron asociados rayos ni rachas especialmente fuertes de viento ni tampoco granizo importante". Fueron lo que los meteorólogos denominan "tormentas muy eficientes que, no siendo demasiado potentes, dan mucha cantidad de precipitación, sobre todo por la duración que tienen sobre el mismo lugar".

"Hasta este martes, en Ibiza y Formentera había un déficit de más de un 25 % de lluvia anual y con la lluvia de un solo día no solo han dejado de tener déficit", sino que se encuentran en situación de superávit. "Ha llovido en un solo día prácticamente la tercera parte de lo que llueve normalmente en todo el año", ha remarcado.