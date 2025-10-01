La tormenta ‘Ex Gabrielle’ provoca el fin de temporada en hoteles de Ibiza

Los destrozos derivados de las fuertes lluvias en Ibiza han provocado un adelanto del fin de la temporada en al menos un establecimiento turístico, el Ibiza Gran Hotel, tal y como ha informado a través de su propia página web. Además, hay hoteles de Platja d'en Bossa que están estudiando si tomar la misma decisión.

"Con profundo pesar les comunicamos que, debido a las graves inundaciones que se produjeron ayer en Ibiza capital, el Ibiza Gran Hotel ha sufrido un considerable daño en sus sistemas eléctricos e instalaciones esenciales. Tras una evaluación exhaustiva, hemos tomado la difícil decisión de cerrar el hotel anticipadamente, con efecto inmediato", ha informado el hotel esta misma mañana a través de sus redes sociales.

UME y ayuntamientos activados

El director de Relaciones Institucionales de Palladium Hotel Group, José Luis Benítez, señalaba esta mañana que están estudiando qué hacer: "No lo tenemos claro, porque los hoteles de Platja d’en Bossa están recibiendo toda el agua de Sant Jordi y alrededores. Ahora mismo estamos evaluando la situación, con la ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y el Ayuntamiento de Sant Josep, que está desde el primer momento al pie del cañón allí con nosotros. Pero la zona del final de Platja d'en Bossa está muy afectada".

Por otro lado, Benítez afirma que otros establecimientos de la zona "han tirado agua en la carretera en vez de en el mar", lo que ha generado incidencias: "Ha habido un poco de falta de coordinación en este sentido, pero tenemos a la UME ayudando y el Ayuntamiento también está muy implicado".

"Las imágenes que me ha pasado un director son impactantes", añade Benítez en conversación con este diario.

Alicia Reina, propietaria y directora del Migjorn Ibiza Suites & Spa, situado en Platja d'en Bossa, explica que también han sufrido inundaciones y desperfectos, pero en menor medida que otros hoteles. De este modo, explica que la noche de este miércoles clientes de otros hoteles de la zona y también del Ibiza Gran Hotel se han hospedado en el Migjorn.

En Pacha Hotel, se rompió una bajante en la que entraron piedras. De hecho, con la fuerza de la lluvia, se rompió la tubería y cayó mucha agua de golpe. Como consecuencia, una parte del techo de la planta de baja (a las puertas del restaurante), de yeso, se cayó. Este incidente se pudo reparar este mismo martes y el hotel, según han podido saber este diario, funciona con normalidad.

Derrumbe y desalojo

Finalmente, este martes se desalojó un hotel de la cadena Vibra en la calle Ramon Muntaner, como consecuencia del derrumbe de parte de la ladera de una montaña. Los Bomberos de Ibiza rescataron a varios personas que quedaron atrapadas. Un total de 212 huéspedes de este hotel fueron realojados. Actualmente en el hotel solo hay personal de seguridad y esta misma mañana técnicos han visitado la zona para evaluar los daños.

El alcalde Rafael Triguero, el presidente insular Vicent Marí y la presidenta balear Marga Prohens visitaron el hotel ayer mismo, como están haciendo con tantas otras zonas afectadas para conocer de primera mano la situación.

Las discotecas, por su parte, se han visto afectadas en menor medida por la tormenta ‘Ex Gabrielle’, según apunta Benítez, que también es gerente de la asociación Ocio de Ibiza. Al menos en comparación con la magnitud de los destrozos en hoteles de Platja d’en Bossa y del paseo Joan Carles I.

En las discotecas sí se registraron, como en tantos otros negocios, “problemas en determinados bajos, inundaciones y cortes de luz”, lo que generó que en algunos casos la música se parase durante unos minutos mientras en el exterior la lluvia caía con fuerza. Algunos locales directamente no abrieron.