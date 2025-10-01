Dos heridos leves por caídas en calles inundadas, uno en una alcantarilla

Las fuertes lluvias de ayer martes dejaron dos heridos leves por caídas en el municipio de Ibiza durante las cuatro horas de alerta roja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según el balance de incidencias difundido por el Ayuntamiento de Ibiza en un comunicado.

Uno de los heridos es una persona mayor que cayó en una alcantarilla cuya tapa se había desplazado cuando intentaba cruzar la calle, según detalló en declaraciones el alcalde, Rafael Triguero, que además de estos dos sucesos, destacó que no ha habido que lamentar más daños personales relacionados con el temporal. La persona de edad avanzada se fracturó una pierna y el otro accidentado acabó herido en la pierna después de resbalar en la vía pública.

Dispositivo policial

El equipo de gobierno municipal reforzó la seguridad a las 10 horas de la mañana de ayer con un dispositivo policial especial de 50 agentes, 22 de ellos incorporados de forma extraordinaria, tras el elevado número de incidencias recibidas a través del servicio de emergencias 112. Además, el Consistorio pidió durante toda la jornada a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios para evitar riesgos.

A las 12 horas tuvo lugar una primera reunión con Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y con el director de Emergencias de Balears, Pablo Gárriz, en la que se activó al Centro de coordinación operativa integrado (Cecopi) y se establecieron los primeros protocolos de actuación.

Lluvia sin caos en Formentera La tromba de lluvia que causó ayer estragos en Eivissa también llegó a Formentera pero, por las características de la isla, no provocó tantos problemas. En total, los bomberos realizaron 12 servicios entre las 14.30 y las 19 horas, todos ellos relacionados con inundaciones en Sant Francesc, la Savina y Cala en Baster. Siguiendo las instrucciones del Govern balear, los niños permanecieron en sus centros escolares hasta las 16 horas, se cancelaron todas las actividades de la tarde y se cerró el polideportivo Antoni Blanc. Salvamento Maritímo rescató a las 15.55 de ayer martes a 22 personas de origen magrebí que se encontraban a bordo de una patera a 14 millas al sur de Formentera.

Los efectivos realizaron hasta media tarde unas 30 intervenciones, mientras que el 112 gestionó 78 incidencias vinculadas al temporal. Entre ellas, se desalojó una escoleta privada por una inundación y, como medida preventiva, se pidió al personal de todos los centros escolares que no permitieran salir a los alumnos hasta las 14.30 horas, cuando se empezó a hacer de manera escalonada tras avisar a las familias de la situación.

También se activó a los Servicios Sociales para atender a personas sin techo o afectadas por las inclemencias procedentes de los distintos asentamientos de la ciudad.

El recinto ferial se ha puesto a disposición de los refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado a Evissa desde Denia (Alicante) y desde Bétera (Valencia).

Aeropuerto y puerto

Los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep también informaron a la ciudadanía a través de sus canales oficiales de que todas las instalaciones municipales iban a permanecer cerradas durante la tarde y que habían cancelado todas las actividades previstas.

Por otra parte, desde Aena informaron de que la fuerte tormenta de agua que mantuvo a las Pitiusas en alerta roja durante varias horas no había provocado la cancelación de ningún vuelo, aunque numerosas conexiones habían sufrido retrasos que se fueron acumulando a lo largo del día y afectaron a los horarios de salidas y llegadas de otras aeronaves.

A las 20 horas de la tarde de ayer, la mayoría de las salidas desde Ibiza reflejaban retrasos de una hora aproximadamente, excepto los trayectos entre Ibiza y Palma con salida prevista para las 18.30 de la tarde, que se habían reprogramado para la 01.30 de la madrugada de hoy miércoles.

En cuanto a las conexiones marítimas, no sufrieron ninguna incidencia a causa de la lluvia, aunque desde Baleària informaron de que el trayecto Dénia-Ibiza-Palma, que tenía prevista su salida a las 17 horas de ayer martes, iba a retrasarse para facilitar el embarque de los efectivos de la UME que se desplazaron hasta Ibiza por este medio.

El ferri ‘Nixe’ de la misma compañía se desplazó hasta Palma para trasladar a Evissa equipos y personal de emergencia y, a nivel local, Baleària reprogramó varias de sus conexiones de su fast ferry ‘Eco’ entre las Pitiusas durante la tarde de ayer martes.