La Guardia Civil rescata a 148 personas en Ibiza durante las lluvias torrenciales

La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo de emergencia en Ibiza para hacer frente a los efectos de las fuertes lluvias que este martes causaba graves daños materiales y dejaba a decenas de personas atrapadas. Desde el inicio de las incidencias, se ha rescatado a 148 personas y llevado a cabo 59 auxilios en viviendas y vehículos.

Más de cuarenta agentes llegaron desde Mallorca para reforzar a las unidades ya destacadas en la isla, entre ellos efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), de la Agrupación de Tráfico y del Servicio Aéreo, que se sumaron al trabajo de los equipos que actuaban desde el primer momento.

Rescates en puntos críticos

Los especialistas del GEAS, junto con miembros del GRS, protagonizaron en la tarde del martes uno de los rescates más delicados en el torrente de Puig d’en Valls, donde dos hombres, una mujer, una niña y dos perros quedaron atrapados por las aguas turbulentas. Ante el riesgo de que el caudal aumentara, los agentes instalaron una línea de vida con cuerda para poder evacuarles con seguridad.

También durante el temporal, en Sant Josep fueron rescatadas dos personas mayores atrapadas en su vivienda y posteriormente otra mujer en idénticas circunstancias. Por su parte, las patrullas de Tráfico no solo colaboraron en el auxilio de conductores, sino que también se encargaron de regular desvíos, señalizar cortes y garantizar la fluidez en áreas críticas.

Durante la mañana de este miércoles, buceadores del GEAS han inspeccionado una zona inundada de la carretera EI-800, donde varios vehículos habían quedado sumergidos, descartando la presencia de personas en su interior.

Con este dispositivo, la Guardia Civil subraya su misión esencial en este tipo de emergencias: el auxilio y rescate de personas, así como la seguridad en las vías y zonas afectadas.