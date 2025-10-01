Cine y espectáculos
El Foro Marino de Ibiza y Formentera rinde homenaje al océano con cultura
El 14 de octubre el Trío Nesoi presentará ‘Océano’ en el Teatro Pereyra, en Vila, y el día 16 el Centro Cultural de Jesús acogerá un festival internacional de cine oceánico independiente
A la programación científica y divulgativa del Foro Marino de Ibiza y Formentera, que se celebrará entre el 14 y el 16 de octubre, se sumarán en esta séptima edición dos actividades culturales. La primera, un espectáculo multidisciplinar titulado ‘Océano’, que se llevará a cabo el día 14 a las 19.30 horas en el Teatro Pereyra, en Vila. El montaje, obra del Trío Nesoi, entrelaza música, pintura, interpretación y narración en directo para rendir homenaje al mar.
El equipo artístico de ‘Océano’ lo integran los músicos Ayoze Rodríguez, al clarinete; Samuel Batista, al violonchelo; y Mari Luz Trujillo, al piano. La narración corre a cargo de Cristina Temprano y Ana Amaya se encarga de la ilustración en vivo. La entrada a esta obra será libre, hasta completar aforo.
Por otra parte, el jueves 16 de octubre a las 17.30 horas se celebrará en el Centro Cultural de Jesús el Ocean Film Festival World Tour 2025. También será de acceso gratuito.
Este festival internacional de cine oceánico independiente originario de Australia reúne trabajos que combinan aventura, ciencia y compromiso marino. La edición que se llevará a cabo en Ibiza este mes incluye cortometrajes procedentes de Estados Unidos, Francia, México y Australia.
Cortos internacionales
En total se proyectarán ocho títulos: ‘La llamada’, de Nolan Grose (EE.UU.); ‘Astronauta en el océano’, de Bimarian Films (EE.UU.); ‘White Rock’, de Stefan Andrews (Australia); ‘La diosa’, de Dean Cropp (Australia); ‘Aquaballet’, de Alex Voyer (Francia); ‘Huellas en Katmai’, de Max Romey (Alaska, EE.UU.); ‘Nosotros los surfistas’, de Arthur Bourbon (Francia); y ‘Memorias profundas’, de Rafael Quiroga (México).
Estas dos propuestas culturales enriquecen la programación del Foro Marino, que reúne a expertos nacionales e internaciones, instituciones y ciudadanía en torno a la protección del Mediterráneo.
