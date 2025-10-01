Así fue el delicado rescate de cuatro personas y dos perros atrapados en la inundación de Ibiza

Una línea de vida y una tabla de paddle surf. Con eso y toda su experiencia, rescataron el martes por la tarde agentes de la Guardia Civil a una niña, una mujer, dos hombres y dos perros. La imagen de estos últimos, sobre la tabla y protegidos de las aguas marrones por los guardias, es una de las muchas que dejó la tarde de lluvias que asolaron Ibiza, donde cayeron alrededor de 300 litros por metro cuadrado, según los datos de la Aemet.

Guardia Civil

Las cuatro personas y los dos perretes se habían quedado aislados en Puig d'en Valls en mitad de la tormenta, explican desde la Guardia Civil sobre uno de los rescates más complicados y delicados de los cerca de 150 que tuvieron que afrontar. Todos ellos estaban rodeados de "aguas turbulentas", con el riesgo "inminente" de que el caudal subiera y les arrastrara la corriente. Hubo que tender una línea de vida, una cuerda que cruzaba la riada entre dos puntos, para así poder evacuar a estas personas y los animales.

En los vídeos y las imágenes compartidas por el cuerpo se ve cómo los perretes cruzan sobre la tabla la zona inundada y saltan de ella, la mar de contentos, a zona seca. Allí, sin separarse de sus rescatadores aguardan, moviendo felices las colas, a que alguno de los humanos que se habían quedado atrapados por la inundación se pongan a salvo.