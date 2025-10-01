Emergencias trabaja «a pleno rendimiento» para restablecer la normalidad en Ibiza después de la tormenta

El Parque Insular de Servicios de sa Coma amaneció este miércoles con un trasiego poco habitual de vehículos y agentes de seguridad, locales y otros llegados de la Comunidad Valenciana y otras islas de Balears. El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, detalla después de la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias, mantenida durante la mañana, que se trata de un conjunto de 270 efectivos y más de 60 vehículos. Señala que estos técnicos ya han realizado «los primeros relevos», lo que indica que trabajan «a pleno rendimiento» para devolver la normalidad «cuanto antes» a Ibiza después de las fuertes tormentas del martes.

Gárriz, con ojeras de cansancio, especifica que la principal prioridad del dispositivo es «garantizar la seguridad de la población». Informa de que un escalón por debajo de este objetivo se encuentra la recuperación de las infraestructuras que «son imprescindibles». Por ello, el despliegue de los diferentes cuerpos de seguridad que colaboran en las operaciones gestionó 37 incidentes considerados como «prioritarios» durante la noche del martes al miércoles, según apunta el director general.

Según indica, la intención para la jornada del día después de la tormenta es la de «culminar» las actuaciones en curso y comenzar los «esfuerzos operativos» planificados. Las carreteras de la isla afectadas por las lluvias concentran mucha atención. Gárriz destaca la autopista que une la ciudad de Ibiza con el aeropuerto por ser «una infraestructura fundamental para la comunicación» de los habitantes de la isla. Otro punto relevante para el operativo son las vías cercanas al puerto de Ibiza, puesto que se trata de una zona con «una afectación importante» para el tráfico y «el funcionamiento» del municipio.

El director general de Emergencias especifica que la meta en estos casos es «garantizar que se puedan utilizar». Por ello, afirma que los agentes no las «dejan al 100%» porque ese «esfuerzo grande» no conllevaría un «beneficio importante teniendo en cuenta todas las prioridades».

Actuaciones en la red eléctrica

Gárriz señala que también tendrán preferencia las viviendas «con algunas condiciones de habitabilidad» que afecten a los residentes de estos domicilios. Concreta que gran parte de la labor de los equipos de Emergencias se dirigirá a «garantizar la normalidad» en las viviendas que estén «anegadas o sin luz».

Por ello, resalta la colaboración del dispositivo con Endesa para que la electricidad esté «restablecida en todos los puntos» a través de Red Eléctrica. Sin embargo, exceptúa algunas infraestructuras que son «críticas» como «la zona del puerto» de Ibiza o «algunos transformadores que están anegados». Asegura que uno de los planes previstos es recuperar el abastecimiento eléctrico en estos lugares.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, en el centro; junto a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens / J.A. Riera

El director general también menciona las actuaciones en la planta logística de hidrocarburos, que le preocupan «especialmente» por ser el punto desde donde «se abastece todo el combustible de la isla». Sin embargo, aporta una nota de tranquilidad al afirmar que está garantizado «el combustible para la aviación».

Añade que la empresa gestora de las instalaciones envió «unos equipos técnicos» que contaron con la ayuda de la UME desde «primera hora de la tarde del martes». Según Gárriz, los especialistas en emergencias consiguieron «quitar toda el agua de la zona» para que los operarios pudiesen reparar las bombas de la planta de hidrocarburos.

Por último, se refiere a la situación de los centros escolares del municipio de Ibiza y señala que «un equipo técnico» de la conselleria de Educación está realizando una «valoración de daños». Como el dispositivo espera los resultados del estudio, Gárriz se limita a comentar que se propone «dar una respuesta lo más rápido posible y restablecer el normal funcionamiento» de estos edificios.

Los refuerzos del operativo

El director de Emergencias indica que el operativo local recibe ayuda de bomberos, voluntarios de Protección Civil, policías locales, guardias civiles, Policía Nacional, servicios de carreteras y servicios técnicos municipales de fuera de la isla. Destacó la llegada de los efectivos de la UME a lo largo de la tarde y la noche del martes en tres oleadas. La primera aterrizó en Ibiza a las 17 horas, la segunda y la tercera desembarcaron desde Valencia y Denia: «A las 23 horas ya estaban preposicionados todos los medios operativos en zona por parte de la UME».

También destaca la colaboración del Govern balear a la hora de facilitar la llegada de agentes. Detalla que fletó una embarcación de Baleària, lo que permitió «preposicionar a las 23.30 horas» del martes a 69 efectivos de Guardia Civil, bomberos del Consell de Mallorca, bomberos del Ayuntamiento de Palma, voluntariado de Protección Civil y Unidad Operativa de Emergencias.

Dos agentes caminan junto a los puestos de mando de la UME / J.A. Riera

Para dirigir todos estos refuerzos, la UME aportó un último contingente con «capacidades de mando y control para soportar los operativos de coordinación que estaban en marcha», en palabras de Gárriz. De hecho, al lado del punto en el que el director de Emergencias atiende a los medios se encuentran instalados dos puestos de mando de la UME preparados para seguir el curso de los trabajos y decidir sobre las prioridades.

Junto a ellos está estacionado otro vehículo del mismo cuerpo de emergencias con una antena. Sin duda, responde a los «refuerzos de comunicaciones y algunos otros medios especializados de transmisiones» que aportó la UME. A poca distancia se encuentra una carpa de un intenso color amarillo que contiene dos mesas, varias sillas y dos pizarras en las que están esbozados varios detalles sobre los planes que seguirán los agentes.

El centro de toda la información

Por último, Gárriz aprovecha para pedir que las personas que «necesiten apoyo» se dirijan al Centro de Coordinación de Emergencias del 112, que centraliza toda la información. Asegura que, de esta manera, las brigadas ganarán «ese tiempo tan necesario para reajustar los operativos y mandar los medios que hacen falta». También agradece «la comprensión y el apoyo de todos los ciudadanos» ante las diferentes urgencias causadas por las lluvias torrenciales.

Además de Gárriz, estuvieron presentes en la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias: la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens; el conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí; el conseller insular de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, Ignacio José Andrés; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero y la jefa de la Policía Local de Ibiza, Sonia Bea, entre otros responsables de la seguridad y gestión pública.