Emergencias da respuesta a 37 incidencias urgentes y trabaja para recuperar la "normalidad" en las carreteras y el puerto de Ibiza

El Govern balear ha hecho balance este miércoles de los trabajos de emergencia puestos en marcha en Ibiza tras las fuertes inundaciones registradas ayer en la isla, con picos de hasta 300 l/m² registrados, ha informado la Aemet. Según ha explicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, la prioridad en estos momentos es restablecer la "normalidad en las viviendas anegadas y garantizar la viabilidad de las carreteras" y servicios básicos.

Gárriz ha detallado que desde la tarde de ayer se han a los medios locales efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), primero con un contingente aéreo a las 17.00 horas y más tarde con recursos pesados trasladados por mar desde Valencia y Dénia. "A las 23.00 horas todos los equipos de la UME estaban ya desplegados en la zona, apoyando a los operativos locales", ha explicado.

El dispositivo se completó con una embarcación fletada por el Govern que trasladó a 69 efectivos —entre Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y la unidad operativa de emergencias— junto con 21 vehículos. "En total, se han movilizado unas 270 personas y más de 60 vehículos para reforzar los trabajos en la isla", ha subrayado.

Incidencias y prioridades

Durante la pasada noche se han gestionado 37 incidencias urgentes y, aunque la electricidad se ha restablecido en la mayor parte del territorio, persisten problemas en el puerto de Ibiza, donde varios transformadores permanecen anegados.

La situación más delicada, ha indicado Gárriz, se ha producido en la planta de logística de hidrocarburos, de la que depende el abastecimiento de combustible para toda la isla. Tras las labores de achique realizadas por la UME durante la tarde de ayer, los equipos técnicos ya trabajan para reparar las bombas de suministro. "Ahora mismo está garantizado el combustible para aviación, pero necesitamos que la instalación de bombeo vuelva a funcionar", ha detallado.

Educación e infraestructuras

El responsable de Emergencias ha recordado también que los colegios del municipio de Ibiza permanecen cerrados mientras técnicos de la Conselleria de Educación evalúan los daños con el objetivo de reabrir los centros "lo antes posible".

En cuanto a la movilidad, Gárriz ha indicado que los esfuerzos se centran ahora en garantizar la seguridad de las carreteras principales, especialmente los accesos al aeropuerto y al puerto de Ibiza, instalaciones consideradas críticas para el funcionamiento de la ciudad y en las viviendas que aún se encuentran anegadas: "La electricidad hemos conseguido, con Endesa y Red Eléctrica, que se reestablezca en todos los puntos salvo en algunas estructuras que para nosotros son críticas, como es la zona del Puerto".

El director general de Emergencias ha agradecido la comprensión de la población y ha pedido a quienes necesiten ayuda que contacten con el 112. “El objetivo es claro: garantizar la seguridad de la ciudadanía, recuperar cuanto antes la normalidad y restablecer las infraestructuras imprescindibles”, ha recalcado.