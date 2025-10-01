Efectivos de la UME desembarcan en Ibiza

Un contingente de alrededor de 140 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) embarcó en Denia con destino a Ibiza para reforzar las labores de emergencia tras las graves inundaciones que sufrió la isla a lo largo del día de ayer. Según lo previsto, desembarcaron anoche a las 21.15 horas, del ferri 'Eleanor Rosselvelt' con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

La UME actúa en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en Ibiza. Además de los efectivos que han partido desde Denia, otros doce especialistas llegaron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero durante la tarde de ayer.

Alerta por lluvias en Ibiza: todas las imágenes de las inundaciones / J.A. Riera

La compañía naviera Baleària ha retrasado varios trayectos para facilitar el transporte del personal de emergencia. Entre las modificaciones destaca el barco que cubre la ruta entre Denia, Ibiza y Palma, que fue ajustado desde las 17 hasta las 18 horas. El trayecto entre Ibiza y Palma fue reprogramado de las 20 a las 21 horas. Por último, la naviera estableció una salida especial de Palma a Ibiza a las 21.15 horas con el fast ferry Nixe, destinado también al traslado de personal de emergencia.

El resto de servicios marítimos operan con normalidad, excepto algunos ferris entre Ibiza y Formentera, que tuvieron que ser replanificados por el temporal.

La isla registró hasta 200 litros por metro cuadrado en sólo dos horas, según informó el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.

En declaraciones a los medios, Gárriz explicó que el potencial de daño del temporal «ha ido evolucionando» y que, aunque en un principio parecía que la tormenta perdía fuerza, la situación se reevaluó al aparecer graves problemas de drenaje.

Alerta a la población

Las lluvias generaron una «situación de pico», lo que llevó a las autoridades a activar alertas a la población. Durante la tarde de ayer, los equipos de emergencia priorizaron la atención a colectivos vulnerables y el rescate de personas atrapadas.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, señaló que la Unidad Militar de Emergencias está desplegada «para dar apoyo a los equipos de emergencias locales» que están trabajando para hacer frente a la emergencia por las lluvias y tormentas que están afectando en las últimas horas en las islas de Ibiza y Formentera.

En un mensaje en la red social ‘X’, el jefe del Ejecutivo anunció que sigue «muy pendiente» de la situación en el archipiélago balear ante las inundaciones de las últimas horas, al mismo tiempo que pidió «extremar la precaución» y que se «sigan las informaciones de los canales oficiales».

Un llamamiento que ha efectuado también el Govern balear presidido por Marga Prohens, cuyo trabajo ahora mismo se centra en la coordinación del dispositivo formado por diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas en ambas islas.