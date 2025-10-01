El álbum
Lo difícil de ser turista con lluvias torrenciales
Numerosos turistas tuvieron que arrastrar sus maletas por las calles y carreteras anegadas, una experiencia que seguro que no habían imaginado en sus vacaciones pero que, a buen seguro, no olvidarán.
