El día después de la tormenta catastrófica en Ibiza: "No se ha salvado ningún negocio"

No se ha salvado ni un negocio. Y el que se ha salvado ha sido de milagro. Es la sensación que deja un recorrido por la zona más afectada por la tormenta catastrófica de este martes en la isla de Ibiza, donde cayeron alrededor de 300 litros por metro cuadrado, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un registro histórico. La imagen de las principales calles de Vila, especialmente de las más cercanas al puerto de Ibiza, es desoladora. Brutal. Un deastre.

Numerosos comercios afectados. Propietarios y trabajadores achicando agua. Destrozos en cada rincón. Palmos de fango. Ayer, en plena tormenta, algunos vieron cómo el agua se colaba en sus negocios "como un río" y lo devastaba todo. Las reflexiones hoy, entre el ingente trabajo para calcular daños y tratar de salvar lo poco salvable, se centraban en que no se alertó a tiempo. No se les avisó con algo de antelación, la justa para poner las protecciones necesarias para parar el agua. La alerta roja, con un poco más de tiempo, les hubiera permitido prepararse y minimizar los destrozos.

José Miguel L. Romero

El panorama, desde que empieza el ensanche de Ibiza hasta el puerto es catastrófico. Hay decenas, por no decir cientos, de pequeños negocios que se han visto afectados. El agua ha entrado en la mayoría de ellos arrasando con todo. O casi todo. En algunos casos la marca del agua alcanza el metro, en otros subió unos 40 centímetros, pero la catastrofe es igual. El lodo ha penetrado en las tiendas. Ha llegado hasta Cáritas, donde los destrozos son enormes.

"No sé si voy a poder seguir"

Los garajes están inundados. El agua cubre cientos de vehículos. En algunos la gente se afana a achicar agua. A otros ha llegado ya la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las calles están llenas de personas, ayudándose unas a otras. Muchos vecinos han colaborado con sus amigos, comerciantes del barrio, para ayudar a limpiar los negocios. Muchos no saben cómo van a salir del paso. Hace apenas tres meses que una empresaria de la zona peatonal cercana al puerto había abierto su negocio: "Con esto no sé si voy a poder seguir", comenta. El agua subió cerca de medio metro en su tienda. Es de las que denuncia que no les avisaron a tiempo, de que la alerta roja llegó demasiado tarde, cuando el agua arreciaba. Les tendrían que haber avisado, insiste, con tiempo para poner barreras al agua que ha destrozado sus negocios. Tuvo que salir huyendo de la tienda. Se refugiaron en la casa de unos amigos que viven cerca.

Redacción Digital

Otro de los comerciantes, que también tuvo que abandonar el establecimiento cuando el agua superaba ya el metro de altura, y cuya madre temía por lo que les pudiera pasar, volvió a entrar para recoger todos los documentos. Si no, luego, cómo declara a Hacienda, justificaba. En otros negocios de la zona cero, como en Viajes El Corte Inglés, recuerdan cómo el agua entró en tromba en los establecimientos. No pudieron hacer absolutamente nada. Entró con una fuerza descomunal. En Bongus, un pequeño horno en el que hacen bocadillos cerca de la plaza Bob Marley, la fuerza del agua arrancó la puerta. Pasó un coche, movió el agua acumulada en la calle con tanta fuerza que se llevó la puerta por delante. Se quedó con la puerta en las manos.

"Ni con cinco tanques de tormentas"

En la zona del puerto algunos comerciantes se preguntan qué ha pasado con el tanque de tormentas, cómo no ha servido para nada. El concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Ibiza, Jordi Grivé, responde: "Habrían sido necesarios cinco tanques de tormentas. Las infraestructuras hídricas de aquí no están preparadas para soportar todo lo que vino ayer", comenta, en referencia a la cantidad de litros que cayeron este martes en la ciudad, un registro histórico de 252 litros por metro cuadrado, según la estación de la Aemet en la ciudad, acumulados durante todo el día. Y en tan poco tiempo. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya ha anunciado que solicitará la declaración de zona catastrófica para la ciudad.

Sin ayudas, muchos ya saben que no saldrán adelante. Muchos lo han perdido todo. Hay un gimnasio en el que el agua entró y las tiras de madera del parqué empezaron a flotar. Un estanco en el que se ha mojado buena parte del stock. Desde la desolación de sus comercios muchos veían esta mañana trabajar a los efectivos de la UME. Están por todas partes achicando agua y quitando fango. Cuadrillas de limpieza trabajando a destajo. Camiones de Aqualia también limpiando.

En Directo

L.M.E. Redacción Digital Los camiones de limpieza siguen trabajando en el puerto de Ibiza

Redacción Digital José Miguel L. Romero Achican agua de un negocio inundado

El día después de la tormenta catastrófica en Ibiza: "No se ha salvado ningún negocio" La lluvia asuela el pequeño comercio de la ciudad de Ibiza, que critica que no se les avisara con más tiempo. Redacción Digital

Redacción Digital José Miguel L. Romero Los garajes de Ibiza acumularon una gran cantidad de agua