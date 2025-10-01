David Guetta, galardonado como el mejor Dj del mundo

El Dj internacional David Guetta ha vuelto a hacer historia en la música electrónica tras ser proclamado DJ Nº1 del mundo en el entre los 100 mejores según la revista DJ Mag, durante una celebración en el recién inaugurado [UNVRS] de Ibiza.

Es la primera vez que este reconocimiento se entregaba en la isla y supuso la quinta coronación del artista francés, que se une así a Martin Garrix y Armin van Buuren como los únicos DJs en lograr este título en cinco ocasiones.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Guetta continúa mostrando su dedicación a la música, solo en 2025 ha publicado más de un single al mes, con propuestas que van desde el trap y el hip-hop hasta colaboraciones con nombres como Afrojack, Martin Garrix, Nicky Romero, MK o Fatboy Slim, además de un nuevo tema junto a Sia y un remix para el grupo ficticio de K-pop Huntr/x.

Su vertiente creativa se refleja también en sus directos. Este verano presentó en Ibiza su residencia Galactic Circus, caracterizada por escensarios improvisados y prolongados en [UNVRS]. En paralelo, su espectáculo de gran formato The Monolith se ha presentado en escenarios internacionales como AlUla (Arabia Saudí) y el Stade de France en París, con un despliegue de LEDs y visuales de última generación.

Los galardones

Durante la ceremonia, presentada por Arielle Free, David Guetta ofreció una sesión de dos horas como cierre de una programación en la que también actuaron Armin van Buuren, Miss Monique, Boris Brejcha, Indira Paganotto y Jazzy.

Además del título principal se entregaron otros galardones destacados: Armin van Buuren (Outstanding Contribution y Nº1 Trance DJ), Michael Bibi (Highest New Entry), Sara Landry (Nº1 Hard DJ), Jazzy (Future Star), Dimitri Vegas & Like Mike (Nº1 DJ Group), Charlotte de Witte (Nº1 Techno DJ), FISHER (Nº1 House DJ) y Solomun (Highest Climber).

Guetta, al recibir el reconocimiento, destacó la importancia de seguir compartiendo música: “Lo que más disfruto en la vida es presentar música nueva al público y ver sus reacciones. Puede sonar una locura, pero sigo haciendo música todos los días; para mí sigue siendo un hobby y una pasión”.

El anuncio de los resultados también estuvo acompañado de una iniciativa solidaria, en la que DJ Mag impulsó una recaudación de fondos en beneficio de Bridges for Music, ONG y academia musical con sede en Langa (Sudáfrica), que alcanzó más de 170.000 euros, suficientes para financiar la educación de 134 estudiantes en la Bridges for Music Academy.