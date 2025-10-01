Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruce de acusaciones entre PP y PSOE por gestión del temporal en Ibiza: "El oportunismo político no achica agua"

Los populares destacan la implicación institucional y la entrega de los equipos de emergencia, mientras los socialistas denuncian falta de previsión y coordinación

Lluvias torrenciales en Ibiza

Lluvias torrenciales en Ibiza / Juan Antonio Riera

Redacción Digital

Las intensas lluvias torrenciales que este martes colapsaron la isla han dejado tras de sí no solo daños materiales, también un fuerte cruce de valoraciones políticas entre Partido Popular y PSOE.

El PP ha querido agradecer públicamente la labor ejemplar de los equipos de emergencia, cuya “profesionalidad, coordinación y entrega han sido fundamentales para proteger a los ciudadanos y minimizar los efectos del temporal”. El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Jacobo Varela, destacó en un comunicado, el papel de policías locales, bomberos del Consell, brigadas de carreteras, servicios autonómicos, sanitarios y fuerzas de seguridad, así como de la UME. También subrayó la implicación de la presidenta del Govern, Marga Prohens, del presidente del Consell, Vicent Marí, y de los alcaldes de los cinco municipios, “que han acompañado a los ibicencos en esta compleja situación”.

No obstante, Varela lamentó que “los socialistas salieran anoche mismo a criticar todo mientras los equipos de emergencia trabajaban a contrarreloj”, acusando al PSOE de “oportunismo político que no achica agua ni ayuda en nada”. El PP apuesta ahora por “acelerar la evaluación de daños y la recuperación necesaria, liderada por las instituciones junto a los ciudadanos”.

Críticas socialistas

Por su parte, el PSOE valoró positivamente que las inundaciones no hayan dejado daños personales de gravedad, aunque mostró preocupación por los heridos y reclamó máxima atención a colectivos vulnerables, como personas sin hogar o que residen en infraviviendas.

En un comunicado, los socialistas también expresaron su reconocimiento a los servicios de emergencia y al personal docente, que supo actuar con responsabilidad ante la crisis. Sin embargo, criticaron duramente la gestión institucional del Govern y el Consell, denunciando “falta de previsión e información clara sobre la gravedad de las inundaciones, el funcionamiento de los centros educativos y la situación de la red viaria y el transporte público”.

El PSOE reprochó que se permitiese el desplazamiento masivo de alumnos a los colegios pese al riesgo de lluvias, lo que derivó en colapsos de tráfico y confusión ciudadana. Además, señalaron la falta de comunicación sobre rutas alternativas y la persistencia de problemas en la movilidad incluso la mañana posterior.

Noticias relacionadas y más

La agrupación socialista asegura que sus representantes han estado en contacto desde el primer momento con entidades sociales y vecinales, y exigen que se destinen los recursos necesarios para restablecer los servicios e infraestructuras afectadas “cuanto antes y con garantías”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents