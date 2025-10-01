El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto tras las lluvias
No es viable llegar al aeropuerto atravesando Sant Jordi porque la carretera está colapsada
E.P.
El Consell de Ibiza ha solicitado a los ciudadanos que, si deben dirigirse al aeropuerto, lo hagan por la carretera de Sant Josep, desviándose después por el camino de Can Furnet.
La institución ha explicado que no es viable llegar al aeropuerto atravesando el pueblo de Sant Jordi y son numerosas las retenciones registradas, puesto que el tramo comprendido entre la ciudad hasta el túnel de Can Cifre sigue cerrado tras la tromba de agua de este martes.
La carretera del aeropuerto de Ibiza, desde la ciudad hasta el túnel de Can Cifre, sigue cerrada tras la tromba de agua de este martes. En el túnel del aeropuerto, a la altura del hipódromo de Sant Jordi, hay un coche casi sumergido por completo en el agua con barro que inunda este tramo de carretera desde ayer. Están todos los túneles cortados y el atasco, kilométrico, de vehículos parados llegaba esta mañana desde Can Misses hasta pasado Sant Jordi.
Según ha informado el Consell en sus redes, además está cerrado el túnel de Puig d'en Valls.
La institución ha pedido precaución a los conductores puesto que en muchas vías hay restos de barro y piedras que ya se están retirando.
ORA suspendida
Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el servicio de zona azul en el barrio de Es Pratet y en la calle Madrid ha quedado suspendido.
En el barrio de es Pratet son numerosos los comercios que continúan cerrados al público debido a las inundaciones sufridas este martes.
Esta mañana el segundo cinturón de ronda estaba atascado desde la rotonda de sa Blanca Dona hasta la de Can Sifre, por lo que es aconsejable buscar rutas alteranativas.
