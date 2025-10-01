Club Diario de Ibiza: Aplazada la conferencia sobre el abandono de perros en Ibiza prevista para hoy
Organizada por Fundació Gossos estaba prevista para esta tarde en el Club Diario de Ibiza
Próximamente se anunciará la nueva fecha de la jornada
Redacción
Ibiza
La Fundació Gossos ha decidido aplazar la conferencia sobre el abandono de perros prevista para hoy miércoles 1 de octubre. El cierre del tráfico en la ciudad decretado por el Ayuntamiento de Eivissa debido a la situación meteorológica de ayer, las dificultades para llegar al Club Diario de Ibiza, el lodo en las calles adyacentes y evitar posibles daños personales son algunos de los motivos por los que se ha decidido aplazar este acto.
En breve, se anunciará la nueva fecha de la conferencia.
