Club Diario de Ibiza: Aplazada la conferencia sobre el abandono de perros en Ibiza prevista para hoy

La Fundació Gossos ha decidido aplazar la conferencia sobre el abandono de perros prevista para hoy miércoles 1 de octubre. El cierre del tráfico en la ciudad decretado por el Ayuntamiento de Eivissa debido a la situación meteorológica de ayer, las dificultades para llegar al Club Diario de Ibiza, el lodo en las calles adyacentes y evitar posibles daños personales son algunos de los motivos por los que se ha decidido aplazar este acto.

En breve, se anunciará la nueva fecha de la conferencia.