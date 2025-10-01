El calamar de Ibiza y el pollo payés, en el D*na Festival Gastronòmic

La cocina ibicenca tuvo su escaparate este pasado fin de semana en la octava edición del D*na Festival Gastronòmic de Dénia de la mano del Ayuntamiento de Ibiza y de Fomento de Turismo , a través de su club de producto Eating in Ibiza. Vila, en esta ocasión, asistió a la cita como ciudad invitada, «un papel que le permitió mostrar la riqueza y autenticidad de su gastronomía ante un público entregado» en «uno de los encuentros culinarios más prestigiosos del Mediterráneo», en palabras de Eating in Ibiza.

El chef Liván Valdés, del restaurante Corsario, fue el encargado de representar a Ibiza, trasladando la esencia de la cocina ibicenca a dos escenarios del festival. En el primero, Valdés ofreció un taller de cocina en vivo en el que el calamar de Ibiza fue el protagonista. La actividad, aseguran desde Fomento de Turismo, «despertó gran interés entre los veinte participantes directos y los numerosos asistentes que siguieron la demostración».

Tradición y vanguardia

Posteriormente, en el escenario dedicado a Ciudades Patrimonio, el chef presentó una propuesta creativa con pollo payés, donde combinó tradición y técnicas vanguardistas.

Una de las actividades llevadas a cabo por el chef Liván Valdés. / Eating in Ibiza

Alrededor de un centenar de amantes de la cocina pudieron descubrir nuevas formas de reinterpretar los sabores de la isla, destacando la autenticidad y evolución de la gastronomía ibicenca.

La participación en el D*na Festival «supone una plataforma de proyección internacional para Ibiza, dado que Dénia ostenta el reconocimiento de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco», subraya el club Eating in Ibiza.