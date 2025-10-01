El Ayuntamiento de Ibiza pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica

El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital insular solicitará al Estado la declaración de zona catastrófica por los daños materiales ocasionados por la tormenta exGabrielle. Así lo ha comunicado durante el recorrido que ha hecho esta mañana por la ciudad junto con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y los coordinadores de emergencias, para conocer el estado de diferentes puntos tras las inundaciones, ver el trabajo que se está haciendo y atender a los vecinos y comerciantes afectados.

"Tenemos la obligación desolicitar hoy mismo la declaración de zona catastrófica por el daño que ha sufrido nuestra ciudad. En este tiempo hemos hecho mucha inversión pública y mucho trabajo para mejorar la ciudad y parte de este trabajo ha quedado totalmente destrozado. No nos quejamos, sabemos que tenemos la colaboración estrecha del Govern y del Consell, pero necesitamos tiempo y recursos económicos para revertir los barrios y recintos históricos de nuestra ciudad a su estado original. Es imprescindible", ha asegurado Triguero.

"Comprensión y apoyo"

Por otra parte, el alcalde ha vuelto a agradecer a los vecinos y comerciantes "su comprensión, colaboración y apoyo en estas horas críticas". "Desde primera hora de esta mañana estaba en marcha la operación pala y fregona y los vecinos se han volcado con los comercios y con las instituciones para ayudar en todo lo que han podido", ha dicho Triguero.

También ha agradecido la presencia de Marga Prohens y Vicent Marí en el recorrido por la ciudad, "para conocer en primera persona el estado de las calles y de la ciudad en general y las peticiones de los vecinos y comerciantes".