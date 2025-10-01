Aqualia despliega más de 110 especialistas para restaurar los servicios básicos en Ibiza

Aqualia, concesionaria del servicio municipal de agua de Ibiza, ha desplegado desde la madrugada de este miércoles un operativo extraordinario para hacer frente a las consecuencias de las lluvias torrenciales que dejaron más de 250 litros por metro cuadrado en la capital ibicenca.

La empresa ha puesto a disposición de las autoridades un equipo de más de 110 profesionales, camiones de saneamiento, retroexcavadoras, bombas de achique de gran potencia e hidrolimpiadoras. Los refuerzos proceden no solo del propio servicio de Ibiza, sino también de las localidades de Sant Josep y Santa Eulària des Rius, además de recursos estructurales de la compañía en la isla.

Actuaciones prioritarias

Los principales trabajos se centran en la restauración del sistema de pluviales, el vaciado de garajes inundados y la limpieza de la vía pública. Asimismo, a petición de las autoridades, Aqualia ha acometido el vaciado de agua en la sala eléctrica del principal bombeo del Puerto de Ibiza, que había quedado inutilizado tras el temporal.

Según ha señalado la compañía en un comunciado, con esta intervención reafirma su compromiso con la ciudad en un momento de emergencia, trabajando de manera coordinada con las administraciones locales y la Unidad Militar de Emergencias (UME).