El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ante las inundaciones : "Máxima cautela para el día de hoy"

"Hoy ha sido un día durísimo, pero quiero trasladaros un mensaje de tranquilidad, lo peor de esta tormenta, en dos fases, ya ha pasado", aseguró el alcalde de Ibiza Rafael Triguero en un mensaje subido a las redes sociales el martes por la noche tras la jornada de inundaciones vivida en la isla.

El primer edil ha agradecido el comportamiento de los residentes durante la jornada de ayer. "También quiero agradeceros vuestra colaboración y comprensión que a lo largo del día habéis ido respetando y además compartiendo con vuestros vecinos y conciudadanos los mensajes que por parte del Ayuntamiento de Ibiza y el Govern balear han ido trasladando".

"Mañana [hoy] os pedimos, pese a la tranquilidad que os traslado, que sigamos con la misma cautela", manifestó Triguero.

El alcalde informó que se han suspendido las clases en todos los centros educativos de la ciudad de Ibiza, asi como todas las iniciativas culturales municipales.

"A lo largo de la mañana y el día os seguiremos trasladando más información", afirmó el primer edil.

También informó de que anoche la Unidad militar de Emergencias llegó a la ciudad y que los equipos de Policía Local y Bomberos están trabajando para restablecer el orden.

"Mi más sincero agradecimiento y cautela para el día de mañana [hoy]", concluyó el alcalde.