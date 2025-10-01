La Aemet desactiva todas las alertas por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado todas las alertas por lluvias y tormentas en Baleares; si bien, el Govern mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Inundaciones (Inunbal) para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas de las últimas horas en Ibiza y Formentera.

Así lo ha informado la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una comparecencia, junto al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el Parque de Bomberos de Ibiza.

Prohens ha explicado que Aemet ha desactivado cualquier tipo de alerta para próximas tormentas en el archipiélago, lo que transmite, ha dicho, "un mensaje de tranquilidad". Sin embargo, el Govern mantiene la situación operativa 2 del Plan Inunbal debido a las inundaciones en la isla de Ibiza.

Alerta roja

La presidenta ha recordado que, en poco tiempo, se pasó de alerta amarilla a naranja y de nuevo a roja por lluvias torrenciales. En ese momento, se activó por primera vez en Baleares la alerta ES-Alert y se declaró también la situación operativa 2 del Plan Inunbal.

Prohens ha agradecido la colaboración ciudadana y ha pedido mantener la precaución y seguir las recomendaciones oficiales.

El Govern ha informado de que solo se han contabilizado tres heridos leves por un deslizamiento de talud cerca de un hotel y no se han registrado incidentes graves para la vida de las personas.

De cara al miércoles, Prohens ha anunciado que a las 09.00 horas se reunirá de nuevo el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) y que las próximas horas se centrarán en retirar el agua acumulada. Una vez valorados los daños, se activarán posibles ayudas.

En materia educativa, la presidenta confirmó que las clases quedan suspendidas este miércoles 1 de octubre en todos los centros de Ibiza, en todos los niveles, así como en el IES Marc Ferrer de Formentera y en el CEIP Sant Jordi de Sant Josep. La previsión es reanudar la actividad el jueves.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, destacó la “apuesta del Estado por la coordinación” y agradeció la activación inmediata de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando fue solicitada.