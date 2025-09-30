La UIB de Ibiza cancela sus clases este martes por la tormenta

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Ante la situación meteorológica adversa, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha decidido suspender toda la actividad prevista para hoy, martes 30 de septiembre, en la sede universitaria de Ibiza y Formentera". Es el mensaje que ha difundido esta mañana la Universitat, anunciando a los alumnos de las Pitiusas que suspende todas sus clases previstas para hoy.

Las facultades y escuelas decidirán cómo se recuperan las clases y las actividades previstas, de lo que informarán a los alumnos en las próximas horas.

