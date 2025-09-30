las Pitiüses en alerta
La tromba de agua se come la playa en Cala Llonga
La fuerte tromba caída ayer por la mañana en la zona de Santa Eulària, una de las más afectadas junto con Vila, se comió la playa de Cala Llonga. Las calles del barrio se convirtieron en una extensión del mar, ya que éste se juntó con las calles inundadas, que quedaron completamente anegadas. Había varios palmos de agua, lo que obligó a quienes no tenían más remedio que salir a resignarse y mojarse o buscar la forma de mantenerse lo más secos posible. Algunos se cubrieron los pies con bolsas de basura para cruzar las calles.
En la zona más cercana al arenal, cubierto de agua marrón por el barro, se podían ver, medio caídos, los aseos portátiles, que a punto estuvieron de salir flotando por la fuerza y la cantidad de agua que cayó en la zona en apenas unas horas.
