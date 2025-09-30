El álbum
La tradición y la modernidad caminan de la mano
La segunda edición del Ibiza Fashion Show desplazó hasta el Baluard de Sant Pere un pedacito de las tendencias más creativas en moda sin perder de vista a la Ibiza más clásica. La Colla de Buscastell se encargó de poner este matiz de color tradicional al evento.
