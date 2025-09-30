Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tradición y la modernidad caminan de la mano

La tradición y la modernidad caminan de la mano | VICENT MARÍ

La segunda edición del Ibiza Fashion Show desplazó hasta el Baluard de Sant Pere un pedacito de las tendencias más creativas en moda sin perder de vista a la Ibiza más clásica. La Colla de Buscastell se encargó de poner este matiz de color tradicional al evento.

