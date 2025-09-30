Tormenta en Ibiza
Ibiza corta el tráfico del primer cinturón de ronda tras inundarse
La intensa lluvia anega la principal avenida de la ciudad, colapsa el tráfico e inunda los aparcamientos públicos
El Ayuntamiento de Ibiza ha cortado la carretera E-10 (el primer cinturón de ronda) al tráfico tras quedar anegado debido a las intensas lluvias ocasionadas por la borrasca ex-Gabrielle, que azota la isla desde la 1 de la madrugada y que ha arreciado desde las 9 horas.
En algunas zonas de la avenida de la Paz, las ruedas de los vehículos quedaban tapadas por el agua, teñida de intenso color marrón debido al lodo arrastrado desde las laderas de Can Misses, especialmente desde la zona de Ca n’Escandell, donde se llevan a cabo los trabajos preliminares para la construcción de viviendas de protección oficial. Enormes cantidades de barro han sido arrastradas incluso a algunos garajes de la zona.
El carril entre la rotonda de ses Figueretes en dirección a la de Can Misses se mantuvo abierto (y colapsado) hasta las 12 horas, cuando agentes de la Policía Local lo cortaron definitivamente y redirigieron la circulación procedente de la avenida Isidor Macabich hacia ses Figueretes.
Además, numerosos turismos aparcados en los aparcamientos públicos de los aledaños a la E-10 han quedado anegados.
