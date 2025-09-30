Canceladas las consultas en el centro de salud de Can Misses en Ibiza

La práctica totalidad de las consultas previstas esta mañana de martes en el centro de salud de Can Misses, en Ibiza, se han suspendido por la tormenta. Según han explicado varios pacientes, "llovía dentro de las consultas" debido a las numerosas goteras del edificio, recientemente reformado. El suelo de las salas estaba completamente mojado y caía agua del techo, según relatan. "¿Pero cómo construyen?", se preguntaba uno de los afectados por la suspensión de las citas.

Según relatan los pacientes, algunas de las citas se han reprogramado para centro de unos días, mientras que otras se han convertido en citas telefónicas. Los pacientes no entienden cómo es posible que un edificio recién reformado como es el viejo Can Misses puede tener estas goteras.

El agua cayendo en una de las consultas del centro de salud de Can Misses / V. R.

Inundación en la unidad de Cala de Bou

Pacientes de la unidad básica de salud de Cala de Bou señalan que la planta baja del centro también se ha inundado, por lo que a primera hora de la mañana los profesionales estaban achicando agua. En vista de la situación, las analíticas de primera hora, en vez de hacerse ahí se han realizado en la primera planta.

Desde Salud aún no han detallado el número de citas suspendidas ni si se han visto afectadas por la lluvia otras instalaciones sanitarias.