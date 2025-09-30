Canceladas las consultas en el centro de salud de Can Misses en Ibiza
La planta baja de la unidad básica de salud de Cala de Bou se ha inundado
La práctica totalidad de las consultas previstas esta mañana de martes en el centro de salud de Can Misses, en Ibiza, se han suspendido por la tormenta. Según han explicado varios pacientes, "llovía dentro de las consultas" debido a las numerosas goteras del edificio, recientemente reformado. El suelo de las salas estaba completamente mojado y caía agua del techo, según relatan. "¿Pero cómo construyen?", se preguntaba uno de los afectados por la suspensión de las citas.
Según relatan los pacientes, algunas de las citas se han reprogramado para centro de unos días, mientras que otras se han convertido en citas telefónicas. Los pacientes no entienden cómo es posible que un edificio recién reformado como es el viejo Can Misses puede tener estas goteras.
Inundación en la unidad de Cala de Bou
Pacientes de la unidad básica de salud de Cala de Bou señalan que la planta baja del centro también se ha inundado, por lo que a primera hora de la mañana los profesionales estaban achicando agua. En vista de la situación, las analíticas de primera hora, en vez de hacerse ahí se han realizado en la primera planta.
Desde Salud aún no han detallado el número de citas suspendidas ni si se han visto afectadas por la lluvia otras instalaciones sanitarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Condenados tras salir de Ibiza con un velero a por 5.000 kilos de droga
- Una veintena de opositores de Ibiza no llega al examen por la cancelación de su vuelo a Palma
- Los globos iluminan la noche de Sant Antoni
- Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana
- Espectacular robo en Ibiza: un encapuchado persigue a un hombre, le roba en un taxi y sale huyendo
- Los superdeportivos del rally Gumball 3000 hacen vibrar el puerto de Ibiza
- Aquí estarán las nuevas farmacias de Ibiza