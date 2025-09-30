La tormenta ‘Ex Grabielle’ provoca caos e inundaciones en Ibiza

Unos 200 litros por metro cuadrado. Es la cantidad de lluvia acumulada en sólo dos horas en la isla de Ibiza a mediodía del martes, según detalló el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la reunión del mediodía celebrada por el comité técnico asesor. Pocas veces ha llovido tanto en tan poco tiempo en la isla, cuyos habitantes, por primera vez en la historia de este archipiélago, escucharon en sus móviles cómo sonaba, a las 12 horas, la estridente alarma de alerta enviada por Protección Civil ante el «riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales». Hace 11 meses fueron los valencianos los que escucharon, cuando ya era muy tarde, sobre las 20 horas, esa alarma en sus teléfonos.

Justo en el momento en que se remitía ese aviso, Aemet volvía a variar sus pronósticos (por tercera vez en dos horas durante la mañana) y establecía por primera vez en Eivissa la alerta roja (que significa «peligro extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos»). Desde el lunes, la Agencia Estatal de Meteorología pintaba de color naranja («peligro importante» y que "los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves») sus avisos para Ibiza, pero a las 10 horas de la mañana de este martes lo cambió a amarillo, más leve, en el que se advierte de que el «peligro es bajo». Una hora más tarde, a las 11, lo elevó a naranja, para 60 minutos después, cuando llevaba más de una hora arreciando sin parar y con una intensidad inusitada, subirlo a roja. A las 13 horas, y después de hacerlo en Ibiza, el Govern envió el mensaje de Es-Alert a los vecinos de Formentera en previsión de que el temporal se desplazara allí. La alerta roja se mantuvo hasta las 16 horas, cuando se rebajó a amarilla, aunque una hora más tarde volvió a ser cambiada a naranja.

Tormenta en evolución

Gárriz explicó que el potencial de daño de la tormenta fue «evolucionando» y que, aunque parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación tuvo que ser reevaluada al comenzar a existir problemas con el drenaje, dada la cantidad de agua que anegaba calles y torrenteras. Las intensas precipitaciones generaron una «situación de pico» que les obligó, a las 12 horas, a mandar el mensaje de alerta a los ciudadanos.

La consellera de Administraciones Públicas del Govern, Antonia María Estarellas, explicó tras la reunión del comité técnico asesor que la acumulación constante de agua fue la que derivó en la emisión de la alerta roja a la población.

Se formuló una petición de apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del que en este martes por la tarde estaba previsto que llegara un primer contingente desde Bétera

Dada la situación, el director general informó de que se formuló una petición de apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del que en este martes por la tarde estaba previsto que llegara un primer contingente desde Bétera (Valencia) para reforzar los operativos en marcha. También se espera, informó Garriz, otra dotación desde Denia con material pesado, y se está alistando un operativo de refuerzo desde Mallorca con medios propios de Balears, como los del Ibanat. «Estamos estableciendo un puente con helicópteros para proyectar refuerzos de personal», indicó Gárriz, quien detalló que ya había este martes un mando de operaciones en Ibiza.

Más de 200 litros de agua

Según los datos recogidos por Aemet, en la ciudad de Ibiza se recogieron 236 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como 135 en el aeropuerto de es Codolar, 98 en Formentera, 68 en Sant Joan y 43 en Sant Antoni: «Son lluvias extraordinarias», calificó Aemet en X.

El cielo empezó a desplomarse sobre Ibiza alrededor de la 1 de la madrugada, cuando comenzó a jarrear acompañado de intenso aparato eléctrico. Sobre las cinco de la mañana, aún de noche, Sant Jordi ya sufría las primeras inundaciones, como la que se produjo en la nave de La Palentina, donde a esa hora achicaban agua con la ayuda de las motobombas de Protección Civil de Sant Josep.

La intensidad fue tal que pronto comenzaron a cerrarse al tráfico las principales arterias de la isla, como la carretera del aeropuerto tras la inundación del túnel de Can Musson. Una brigada de Red Viaria intervino para agilizar el tráfico y facilitar el acceso a carreteras alternativas, desviando el tráfico hacia los pasos elevados.

El Consell informó del cierre de la rotonda de Muebles la Fábrica, en Jesús, adonde los equipos de limpieza se desplazaron para limpiar la calzada de piedras. Durante la mañana, varios vehículos quedaron allí atrapados y sus ocupantes tuvieron que ser rescatados por otros conductores. La institución insular también decidió suspender el servicio de autobuses en la ciudad de Ibiza, tanto las líneas con destino o salida de la ciudad, «por motivos de seguridad». Con razón: en la estación de autobuses del Cetis, las escaleras mecánicas parecían cascadas cuando llovía más intensamente y la alerta era amarilla.