Cerrados colegios de Ibiza, Sant Jordi y Formentera este miércoles

En vista de las previsiones meteorológicas la conselleria balear de Educación ha anunciado que este miércoles se suspenden las clases en todos los centros educativos del municipio de Ibiza. Tampoco la habrá en dos de Sant Josep (el colegio Sant Jordi y la escoleta de Can Nebot) y en el Marc Ferrer de Formentera. De la misma manera no habrá clases este miércoles en la sede pitiusa de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

También permanecerá cerrado, hasta que finalice la inspección, en Santísima Trinidad de Sant Antoni. El centro ha tenido que desalojarse a primera hora de la mañana del martes por seguridad. La capilla, según han explicado, está precintada.

La conselleria ha anunciado que a Ibiza se desplazará un equipo de arquitectos y técnicos del Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (Ibisec) que visitarán los centros afectados por la lluvia, priorizando los más afectados.

Uno de los colegios que sufrió las consecuencias del aguacero fue Can Misses. El muro del lateral del patio que se para la zona de obras y un espacio municipal vallado que tiene dos canastas y bancos, se desplomó.